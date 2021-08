Edu pourrait bientôt unir un duo à Arsenal qui pourrait absolument dominer les années 2020 – Notre point de vue

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Selon The Sun, Arsenal souhaite une décision pour l’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke.

Madueke est un talent incroyable pour son âge. Il a marqué sept buts en Eredivisie la saison dernière et à 19 ans, il s’avère déjà être l’un des meilleurs joueurs des Pays-Bas. La semaine dernière, il a marqué deux fois contre l’Ajax dans le Johan Cruyff Shield.

L’idée que Madueke rejoigne Arsenal est alléchante, mais ce qui est encore plus excitant, c’est la perspective que l’ancien homme des Spurs s’associe à Bukayo Saka.

En effet, Saka et Madueke sont deux des meilleurs ailiers adolescents d’Europe, et s’ils unissent leurs forces aux Emirats, ils pourraient faire des ravages pendant les 10 prochaines années.

Photo de Photo Prestige/Soccrate/.

La paire semble déjà se connaître assez bien, ayant joué l’un contre l’autre au niveau des jeunes à de nombreuses reprises, et Madueke a eu de bonnes choses à dire sur Saka dans le passé.

“Nous avons joué les uns contre les autres tout le temps dans les équipes de jeunes”, a déclaré Madueke. « Il a toujours été un grand joueur, très efficace devant le but. Le jeu lui est venu facilement. Il était comme un poisson dans l’eau. Je suis content de ce qu’il fait en ce moment.

Saka et Madueke sont déjà des joueurs effrayants, mais imaginez à quoi ils ressembleront quand ils seront au sommet de leurs pouvoirs.

Saka est déjà l’un des joueurs les plus importants d’Arsenal, tandis que Madueke s’impose comme l’un des meilleurs de l’Eredivisie, et avec les deux joueurs n’ayant que 19 ans, le ciel est la limite.

Il n’est pas si exagéré de dire que ces deux-là pourraient absolument dominer pour la prochaine décennie s’ils sont unis à Arsenal.

Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar et Arjen Robben et Franck Ribery étaient trois des meilleurs duos d’ailes des années 2010, mais à notre avis, Saka et Madueke pourraient se déchaîner dans les années 2020 si Edu peut réussir celui-ci.

Photo de Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .

