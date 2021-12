Edu pourrait consolider la place de joueur «décent» en tant que pire signature d’Arsenal – Notre point de vue

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Selon Football London, Nicolas Pepe est désormais considéré comme un dispensable par Arsenal, et il pourrait être vendu en janvier.

Mikel Arteta et Edu pourraient décider de vendre Pepe en janvier, et s’il doit quitter le club dans la fenêtre d’hiver, il pourrait devenir la pire signature d’Arsenal de l’histoire.

Bien sûr, c’est une opinion qui divisera les opinions, et même si nous ne pensons pas que Pepe soit le pire joueur à avoir jamais joué pour Arsenal, en termes de rapport qualité-prix, peu de gens sont en compétition.

Des frais de 72 millions de livres sterling font de Pepe le 25e footballeur le plus cher de tous les temps et le record d’Arsenal, mais il est impossible de justifier qu’il fournisse une quelconque valeur pour cette dépense.

En fait, la valeur était si faible que les Gunners auraient même mené une enquête interne sur la façon dont de tels frais ont même été payés pour l’ailier.

Il n’a marqué que 16 buts en championnat en deux saisons et demie dans le nord de Londres, et bien que nous ayons vu de nombreux attaquants provoquer un pire retour à Arsenal, le fait qu’il ait été signé à l’arrière d’une Ligue 1 de 22 buts avec Lille, montre à quel point il a sous-performé.

Comme on dit, Pepe est loin d’être le pire joueur de l’histoire de ce club. Il a été décrit comme « décent » dans le passé, et Arsenal a employé des gens comme Yaya Sanogo, un attaquant qui n’a marqué qu’un but en quatre ans au club, mais, au moins, il s’agissait d’un transfert gratuit.

Pepe a rejoint pour de l’argent massif avec des attentes énormes et une tâche claire – marquer et créer des buts, mais maintenant, quelques années seulement après son arrivée, il est sur le point d’être mis à la ferraille, et il ne peut même pas entrer dans l’équipe devant trois joueurs qui ont coûté 6 millions de livres sterling, Gabriel Martinell, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka.

Nous détestons radier un joueur, et bien sûr, si Pepe n’est pas vendu en janvier, il pourra peut-être changer les choses.

Cependant, si Edu décide d’accepter une offre et de vendre Pepe le mois prochain, sa place en tant que pire signature du club pourrait bien être cimentée.

