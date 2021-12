Edu tente de faire passer un accord magistral avec Arsenal pour Yuri Alberto

Arsenal serait intéressé à essayer de conclure un accord pour signer l’attaquant de l’Internacional Yuri Alberto dans l’une des deux prochaines fenêtres de transfert.

Les Gunners sont à la recherche d’un nouvel attaquant et ont été liés à Dominic Calvert-Lewin, Jonathan David, Alexander Isak et Dusan Vlahovic. Cependant, un rapport publié mardi affirme que Arsenal a maintenant refroidi son intérêt pour la cible des Spurs, Vlahovic.

Mikel Arteta veut plus de buts de ses attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang n’ayant pas trouvé la marque en Premier League depuis octobre. Alexandre Lacazette, quant à lui, n’a marqué qu’un championnat toute la saison.

Il y a aussi de fortes chances que ce dernier déménage soit en janvier à un prix avantageux, soit gratuitement l’été prochain. L’option de sauvegarde Eddie Nketiah est également susceptible de faire de même après avoir lutté pour les chances de la première équipe.

Dans cet esprit, le directeur technique d’Arsenal, Edu, étudie déjà de nouvelles options potentielles pour Arteta.

L’un de ceux en Alberto, Goal Brazil affirmant que les Gunners ont contacté l’agent du joueur Andre Cury.

Le joueur de 20 ans a fait ses débuts seniors à Santos en 2017, mais n’y a pas réussi. Après seulement 16 apparitions, il a rejoint l’Internacional, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes talents du football brésilien.

Alberto brille après son déménagement

L’impressionnant Alberto a marqué 19 buts et a fourni quatre passes décisives jusqu’à présent ce trimestre. Cependant, son contrat a encore plus de trois ans et demi à courir.

Bien qu’il soit toujours engagé envers Internacional depuis un certain temps, le rapport ajoute que la formation brésilienne envisagera de vendre si une offre de l’ordre de 12,7 millions de livres sterling est déposée par Arsenal ou tout autre club intéressé.

Bien qu’il soit clairement un joueur talentueux, Alberto représenterait cependant un pari pour Arsenal.

Son manque d’expérience au niveau européen est une préoccupation, bien que s’il était signé aux côtés d’un leader plus expérimenté, cela pourrait être un coup de maître d’Edu – surtout au prix proposé.

La star de Naples porte un coup dur au transfert d’Arsenal

Pendant ce temps, l’attaquant en forme de Napoli Dries Mertens a parlé d’une clause dans son contrat qui frustrera les prétendants potentiels Arsenal et Tottenham.

L’international belge est depuis longtemps lié à un changement de Premier League. Ses capacités impressionnantes feraient de lui un certain succès des deux côtés du nord de Londres.

Mertens a passé du temps à Gand, à Utrecht et au PSV avant de rejoindre Naples pour 8,5 millions de livres sterling en 2013. Il a ensuite inscrit 141 buts en 374 matches pour le club.

L’avant-centre, qui peut également opérer comme deuxième attaquant, est en pleine forme en ce moment. Cinq buts ont été marqués lors des quatre derniers matchs de Naples. Deux d’entre eux étaient lors de la victoire 4-0 contre la Lazio le 28 novembre.

Le récent record de Mertens est encore plus impressionnant. Cela est dû au fait qu’il a joué moins de 68 minutes dans chacune de ces apparitions.

Mertens va nulle part

Le contrat de la star expire en juin. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles un déménagement en Angleterre pourrait enfin être envisagé en 2022.

Cependant, il a maintenant prêté allégeance à Naples, tout en révélant également une clause que le club peut exercer. « J’aime jouer ici et j’espère que si vous ne le faites pas, je donnerai la main et je vous remercierai pour toutes les années où j’ai joué à Naples », a déclaré Mertens à Sky Italia (via Sports Mole).

«Je suis honoré d’être ici et de toute façon, tôt ou tard, tout devra se terminer. Espérons le plus tard possible.

« Ensuite, l’équipe se porte bien. Tant de bons joueurs sont arrivés et tôt ou tard je devrai quitter l’endroit. Il y a une clause de renouvellement en faveur de Naples, j’espère qu’elle sera exercée, alors voyons.

