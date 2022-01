Edu travaille sur un accord surprise alors qu’Arsenal trouve une solution au milieu de terrain en Samuele Ricci, alias « le petit Jorginho »

Arsenal serait en train de préparer une offre pour Samuele Ricci au milieu des affirmations selon lesquelles le milieu de terrain d’Empoli a les qualités qu’il souhaite pour améliorer son milieu de terrain.

Les Gunners ont l’air un peu légers au milieu de terrain central en ce moment, avec Thomas Partey et Mohamed Elneny à l’AFCON. En effet, Mikel Arteta n’a qu’Albert Lokonga et Granit Xhaka comme options pour le match de troisième tour de la FA Cup dimanche à Nottingham Forest.

Le club a récemment autorisé l’ancienne star Jack Wilshere à s’entraîner avec le club. Et beaucoup pensent qu’il pourrait s’avérer une excellente option à court terme pour qu’Arsenal comble l’écart.

Pourtant, Arteta a très rapidement exclu cette possibilité et insiste sur le fait que Wilshere ne signera pas.

«Je pense que j’ai été très clair avec la situation avec Jack. Nous savons le rôle qu’il allait avoir ici. Nous continuons de la même manière », a confirmé Arteta.

Au lieu de cela, les Gunners envisageraient un certain nombre d’autres options de transfert.

Et un homme qui figurerait en tête de leur liste de cibles est la star d’Empoli, Ricci.

Ricci comparé à Jorginho

Le milieu de terrain cultivé – à peine 20 ans – a été un habitué de l’équipe d’Empoli cette saison, faisant 18 apparitions en Serie A. En effet, avec Empoli assis à l’aise au milieu de tableau, il n’est pas surprenant de voir un certain nombre d’admirateurs se manifester pour Ricci.

Désormais, selon la Gazzetta Dello Sport, via Sport Witness, Ricci est un joueur « bien aimé » à l’Emirates Stadium.

Debout à 6 pieds 2 pouces, Arteta pense que Ricci a les qualités pour briller en Premier League. En effet, les Gunners auraient pris contact pour la première fois avec le joueur en avril de l’année dernière.

Maintenant, il est rapporté qu’ils cherchent à faire avancer cet intérêt initial au milieu des affirmations qu’Edu travaille actuellement sur un transfert.

Renato Sanches et Georginio Wijnaldum seraient également sur le radar d’Arsenal.

Ricci une option avec de l’argent à dépenser

Le joueur – nommé dans les médias italiens comme le « petit Jorginho » – est sous contrat jusqu’à l’été 2024. Par conséquent, sa signature ne serait pas bon marché pour Arsenal.

Cependant, les Gunners ont de l’argent à dépenser cet été et Arteta admet que le club travaille sur des accords.

«Je pense qu’avec la quantité de choses et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser chaque fenêtre de différentes manières et nous sommes vigilants.

« Edu et son équipe travaillent très dur, car nous savons exactement ce que nous devons faire », a-t-il déclaré.

« Si nous pouvons accomplir cela en janvier ou en été, c’est une question différente. Tout est lié à d’autres choses.

« Si c’est le bon joueur et que nous pouvons nous le permettre, et que nous pouvons faire ce que nous voulons faire, nous en discuterons. Nous prendrons la meilleure décision possible. Nous sommes ouverts. »

