Eduard Rousaud: Prix de la projection masculine

18/05/2021

Activé à 22:22 CEST

Eduard Rousaud aura 21 ans en mai, bien que sa carrière sportive de golfeur amateur a déjà tous les titres possibles à laquelle un joueur peut choisir dans sa phase d’entraînement. Et c’est que dans le 2020 compliqué, le jeune joueur du FCGolf et membre du RCGEl Prat, a réussi à devenir le numéro deux mondial amateur, ce qui l’a amené à participer à l’US Open 2020 avec les grandes stars du golf, auquel Il a assisté. peu de temps après avoir fait ses débuts dans un tournoi professionnel au Real Club Valderrama. Au cours des deux dernières années, il a remporté d’importants triomphes individuels tels que le championnat des îles Canaries 2018, Coupe nationale Puerta de Hierro 2018, Championnat de Barcelone 2020 ou Coupe d’Andalousie 2020. Le record de Rousaud comprend également une incursion dans l’équipe européenne junior de la Ryder Cup, et d’excellents résultats avec l’équipe catalane dans les tournois interrégionaux avec une victoire obtenue dans l’Absolu masculin 2017 .

Au cours des derniers mois Eduard Rousaud Il a participé à des tournois professionnels avec un bilan très positif, particulièrement frappant ont été ses deux «Top 5» obtenus lors des épreuves du Challenge Tour organisées à Sancti Petri (Cadix). En mars dernier, et après avoir analysé son évolution avec son entraîneur et son équipe, il a décidé de faire le saut vers le professionnel, où une carrière fructueuse l’attend.

L’ancien président du FCGolf, candidat à la réélection, lui remettra le prix, Ramon Nogué.