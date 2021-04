27/01/2021 à 19:17 CET

ETduard Rousaud grimpe à nouveau sur un nuage. Le jeune amateur du RCG El Prat vivra une nouvelle expérience parmi les meilleurs joueurs du monde sans même être encore professionnel.

En tant que l’un des meilleurs amateurs du monde, Rousaud a reçu une invitation à participer aux deux prochains tournois de l’European Tour, les deux qui clôturent le «Desert Tour» et qui ont ouvert la saison de l’European Tour.

Pour commencer, Rousaud fera ses débuts sur le Tour ce jeudi à l’Omega Dubai Desert Classic, qui se déroule aux Emirats Arabes Unis, et avec la présence de joueurs comme Sergio García, ou les Européens Lee Westwood, vainqueur de la ‘Race to Dubai’ ou le récent champion à Abu Dhabi, Tyrrell Hatton.

Un tournoi qui sera à nouveau une expérience pour Rousaud, il est en passe de devenir professionnel, mais n’a pas encore pris cette décision.

Deuxième incursion dans le Tour

Et c’est que pour Rousaud, ce sera sa deuxième incursion dans l’European Tour, à 21 ans.. Au cours de la dernière saison, il a pu profiter de l’occasion de jouer le Estrella Damm Andalucía Masters, à Valderrama, pour ensuite passer à US Open, à Winged Foot grâce à sa quatrième place au classement mondial amateur.

Là, il a pu vivre ce qu’est un « grand » tournoi, entouré de stars mondiales. Il n’a pas réussi la coupe, mais cela n’empêche personne de frapper un «aigle» au premier trou, ce qu’il n’oubliera jamais.

De retour en Espagne, Deux brillantes performances sur le deuxième circuit européen, le Challenge Tour, à Cadix, ont confirmé qu’il avait le jeu pour faire le saut vers le « pro ». Bien que tout ce qu’il fait Eduard l’a étudié avec son entraîneur, Joan Bronchales et son équipe. Il franchira le pas lorsqu’il verra clairement qu’il peut concourir. Et, pour le moment, il répond aux attentes avec brio.

Gagner de l’expérience

Maintenant, à Dubaï, vous avez une nouvelle opportunité de continuer à ajouter de l’expérience et à vous imprégner de ce qu’est le golf professionnel au plus haut niveau.. Accompagné de Cristina Lagarma, la psychologue qui travaille dans son équipe et qu’il connaît pendant son séjour en Fédération Catalane, Il sera également son cadet cette semaine puisque son entraîneur n’a pas pu l’accompagner à cause du covid-19.

Eduard, qui jouera les deux premiers jours avec l’Allemand Sebastián Heisele et le Sud-Africain Justin Harding, est clair que le premier objectif est de continuer à apprendre, et de se battre, bien sûr, entrer dans la coupure.

L’ambition ne manque pas à ce jeune joueur du RCG El Prat, qui continue de grandir avant de faire le saut vers le professionnel. Sans aucun doute, chaque jour plus proche si vous êtes en mesure de profiter de ces magnifiques opportunités.