Eduardo Berizzo, à deux pas du licenciement

09/06/2021 à 21:44 CEST

Eduardo Berizzo condamné en tant qu’entraîneur paraguayen. Les mauvais résultats des Guaranis en phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar ont placé le sélectionneur argentin dans une situation intenable et presque irréversible.

L’Association paraguayenne de football (APF) en a assez Non seulement à cause du repli sportif évident de l’équipe nationale, qui n’a remporté aucun des six derniers matches de qualification pour la Coupe du monde, mais aussi des méthodes de travail et du manque d’engagement de son entraîneur actuel.

Berizzo a perdu la confiance des dirigeants, des supporters et de la presse qui le critiquent durement pour le jeu des Guaraníes. L’absence d’un caractère compétitif et combatif qui a toujours caractérisé les clubs d’Albirroja et paraguayens en Copa Libertadores et en Amérique du Sud n’est pas pardonnée.

Le limogeage de l’ancien entraîneur de l’Athletic Club, de Séville et du Celta de Vigo pourrait intervenir quelques heures après le match contre le Venezuela, ce jeudi clôturera le triple tour des éliminatoires sud-américains, auquel le Paraguay n’a ajouté qu’un point. Ils ont perdu contre l’Équateur (2-0) avec une performance floue et aucun schéma de jeu, et dimanche, jouant à Asunción, ils n’ont pu qu’égaliser avec la Colombie (1-1).

Avec huit points en huit tours et une seule victoire, le Paraguay est actuellement sixième des éliminatoires sud-américains. Il est à deux points de la Colombie, qui occupe la place des play-offs, et à quatre points de l’Uruguay, qui est le dernier classé en position de qualification pour le Qatar.

Il manque tout le deuxième tour de la phase qualificative, et l’APF considère qu’il y a du temps, de la qualité et du matériel pour réagir et essayer de gratter, au moins, le carré des play-offs.