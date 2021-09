Eduardo Camavinga Le Real Madrid fait ses débuts avec le milieu de terrain parfait

Juste à propos de vous empêcher de casser votre manette Xbox après un malheur exaspérant en jouant à FIFA, de vous embarrasser lors de votre première soirée au pub ou de transpirer à cause de votre prochain examen qui, contrairement à ce que vous avez dit à vos parents, vous ‘ êtes gravement sous-préparé pour. Ce sont certaines des choses que vous avez peut-être faites pendant votre adolescence. Le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, n’est cependant pas un adolescent normal.

Eduardo Camavinga fait ses débuts au Real Madrid avec le milieu de terrain parfait

Pourquoi le Real Madrid voulait Eduardo Camavinga

Le talent prodigue du jeune homme de 18 ans est l’un des secrets les moins bien gardés d’Europe depuis qu’il a fait ses débuts à Rennes à l’âge de 16 ans. En effet, le Real Madrid avait manifesté son intérêt à obtenir la signature du prospect pendant quelques années avant de finalement acquérir ses services dans un accord d’une valeur allant jusqu’à environ 34 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert de cet été.

Après sa première apparition senior en avril 2019, le Français est devenu une partie intégrante du onze de départ rennais. Avec des performances éclatantes, dans lesquelles il a montré ses prouesses défiant l’âge à diriger les milieux de terrain, à dicter les tempos et à jouer avec un soyeux efficace et progressif, Camavinga a aidé à guider le club français vers sa première campagne de Ligue des champions et a remporté l’honneur individuel d’être appelé. en équipe nationale française – un exploit qu’il a poursuivi en devenant le plus jeune créateur et buteur de son pays depuis plus d’un siècle.

Il n’est donc pas surprenant que le plus grand club du monde l’ait sans doute recruté – malgré le fait qu’il entrait dans la dernière année de son contrat et qu’il aurait pu être disponible gratuitement l’été prochain.

Le départ parfait

Bien qu’il y ait toujours des inquiétudes concernant une telle décision, peut-il s’adapter ? va-t-il régler ? En vaudra-t-il la peine ? – Camavinga a éliminé tous les sceptiques avec la performance idéale à ses débuts, ayant l’air généralement calme, cool et serein et saisissant même un objectif pour se donner la plate-forme idéale pour aller de l’avant et réussir au Real Madrid.

Remplaçant Eden Hazard à 25 minutes de la fin, le joueur de 18 ans n’aurait pas pu paraître plus à l’aise au milieu de terrain. Un bon mouvement et une bonne lecture du jeu, une utilisation composée et efficace de la possession avec un coup ou un tour intelligent et habile ont montré pourquoi Los Blancos l’avait amené.

Le point culminant de sa première contribution au club était, bien sûr, son objectif. À peine six minutes après le début de sa carrière dans le Real, le jeune a d’abord réagi pour sauter sur l’effort sauvé de Luka Modric avant de taper le ballon dans un filet vide pour le cinquième de son équipe lors de leur victoire 5-2 sur le Celta Vigo.

Eduardo Camavinga marque un peu plus de cinq minutes après le début de sa carrière au Real Madrid ! ?? Parlez d’un début de rêve! pic.twitter.com/Ifq8THN3F4 – Premier Sports (@PremierSportsTV) 12 septembre 2021

C’était probablement le but le plus facile qu’il ait jamais obtenu, mais qui pourrait s’avérer d’une importance vitale et capitale pour son avenir au Santiago Bernabeu.

Après ce moment, chaque touche habile et veloutée sur le ballon qu’il avait a été accueillie avec des applaudissements enthousiastes de la part des fans. Cela s’est transformé en une joyeuse occasion pour ces supporters, qui ont vu le Real Madrid jouer sur son célèbre terrain pour la première fois en 18 mois.

Le tremplin parfait pour réussir

Il est clair que l’adolescent s’est déjà épris des fidèles de Los Blancos. Et, combinant un don naturel suprême pour le football avec un comportement respectueux et déterminé, pourquoi ne l’aurait-il pas fait ?

Son introduction transparente lors de la victoire 5-2 du Real est la preuve qu’il est l’homme qu’il faut pour recevoir et rallumer le flambeau quelque peu éteint d’un milieu de terrain estimé.

Une première sortie impressionnante et assurée a bien préparé Camavinga à faire de cette première saison une première saison inoubliable et à devenir l’un des chefs de file de l’avenir du Real Madrid.

