Eduardo Camavinga: Manchester United a donné un coup de pouce au transfert d’un prodige de 18 ans – Man United News And Transfer News

Manchester United a reçu un énorme coup de pouce dans la poursuite du milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga.

Selon le journaliste français Mohamed Bouhafsi (via le Daily Star), l’agent de Camavinga Jonathan Barnett tient à pousser son client vers un déménagement à Old Trafford, malgré le fait que le joueur souhaite aller au Paris Saint-Germain.

Manchester United a donné un coup de pouce à Eduardo Camavinga et plus de rumeurs de transfert #MUFChttps://t.co/8r5vYXRrCv pic.twitter.com/YklZlxj7pQ – Man United News (@ManUtdMEN) 7 août 2021

Les géants de la Ligue 1 se concentrent actuellement sur la conclusion d’un accord pour Lionel Messi, ce qui pourrait mettre United en pole position pour signer Camavinga.

L’Athletic déclare que le PSG devra décharger une multitude de joueurs pour accueillir les nouvelles recrues. Par conséquent, un accord pour le Français semble peu probable.

Cependant, un rapport contrasté via Foot Mercato affirme que le PSG fait effectivement pression pour signer le milieu de terrain de 18 ans avant la fin de la fenêtre de transfert.

Info : Le #PSG envisage une offensive d’ici la fin du mercato pour Camavinga 🇫🇷. Le milieu veut rejoindre Paris. Ses agents poussent pour l’🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.#Rennes réclame 50M€ mais le cédera pour moins. Jusqu’à présent, les Rennais n’ont reçu aucune offre.https://t.co/noWyJANKmp – Santi Aouna (@Santi_J_FM) 9 août 2021

Le joueur souhaite déménager dans la capitale française, son agent faisant pression pour l’Angleterre.

Rennes a fixé son prix à 50 millions d’euros mais serait prêt à négocier un tarif inférieur si une offre raisonnable arrivait.

Camavinga a encore un an sur son contrat, et comme indiqué ici récemment, son entraîneur Bruno Genesio a déclaré qu’il serait “inconcevable” pour lui de rester à Rennes une autre année et de partir gratuitement, ce qui implique qu’il doit être vendu cet été.

Avec Man United sur le marché pour un milieu de terrain cet été, la signature de Camavinga serait idéale.

Le milieu de terrain est présenté comme l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe et a un potentiel extrêmement élevé.

Le Français possède un contrôle de balle propre et la capacité de sortir des espaces restreints.

Son savoir-faire défensif et son orientation corporelle lui permettent de recycler efficacement la possession, en échangeant des passes carrées qui aident à ouvrir des voies ailleurs dans la phase de construction.

Il pourrait rapidement devenir un milieu de terrain défensif de premier plan et un pilier du milieu de terrain de United pour les années à venir.