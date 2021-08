Eduardo Camavinga quittera Rennes cet été, admet l’entraîneur – Man United News And Transfer News

L’entraîneur-chef rennais Bruno Genesio a déclaré qu’il était “inconcevable” que le jeune prodige Eduardo Camavinga quitte le club gratuitement à la fin de la saison.

S’exprimant lors d’une conférence de presse aujourd’hui, on a demandé à l’entraîneur s’il pensait pouvoir compter sur le joueur de 18 ans pour la dernière saison de son contrat.

“Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui”, a admis Genesio.

“Je sais une chose, c’est que pour le club, il est inconcevable de permettre à Eduardo Camavinga de se libérer à la fin de la saison.

“Pour moi… c’est inconcevable qu’à la fin de son contrat il soit en congé gratuit en juin prochain.”

La déclaration ne manquera pas d’alimenter davantage de spéculations sur la vente de Camavinga cet été, Manchester United étant considéré comme l’un des favoris pour sa signature.

Certains rapports ont suggéré que le Français préférerait déménager en Espagne, tandis que d’autres ont affirmé qu’il aimerait rester en France et déménager au PSG.

Cependant, avec peu d’intérêt du Real Madrid, avec Barcelone en difficulté financière et avec le PSG poursuivant de plus gros poissons – dont Lionel Messi – il semble que la Premier League serait la destination la plus logique pour le milieu de terrain.

Dans ce contexte, United semblerait certainement la destination la plus probable et la présence des coéquipiers français Paul Pogba, Raphaël Varane et Anthony Martial pourrait certainement être une attraction et un réconfort pour un jeune homme qui part pour la première fois à l’étranger.

Selon les rumeurs, l’agent du joueur, Jonathan Barnett, ferait également pression pour un accord avec United.

L’agent d’Eduardo Camavinga ” pousse au transfert de Man Utd ” mais la position de la star est un problème # MUFChttps://t.co/dWrk72JLnj – Manchester United Rooter (Nouvelles et mises à jour) (@ManUtdRooter) 6 août 2021

Camavinga a une valeur marchande de 48 millions de livres sterling selon Transfermarkt.com, mais en raison de la situation contractuelle, on pense que ses services pourraient être acquis pour environ 30 à 35 millions de livres sterling.

Capable de jouer en tant que milieu de terrain défensif ou box-to-box, la star d’origine angolaise est considérée comme suffisamment bonne malgré ses jeunes années pour se battre immédiatement pour une place en équipe première à Old Trafford.