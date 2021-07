Eduardo Camavinga rappelle à Paul Pogba de lui-même, a été qualifié de “parfait”, a remplacé N’Golo Kante lors de ses débuts en France

Manchester United pourrait être sur le point de débarquer un autre jeune joueur très apprécié.

Les géants de la Premier League sont sur le point de signer Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling, avec une poursuite du prodige français Eduardo Camavinga qui devrait suivre.

.

Camavinga, 18 ans, est recherché par Manchester United alors que le manager Ole Gunnar Solskjaer regarde vers l’avenir

Il a été vu au cours des trois dernières saisons en Ligue 1 et n’a encore que 18 ans, mais pourrait coûter 25 millions de livres sterling à United, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Comme Sancho, il a une expérience en Ligue des champions et internationale et il est sans aucun doute l’un des espoirs les plus prometteurs du jeu.

L’ascension exceptionnelle de Camavinga lui a même permis d’avoir un stade nommé en son honneur à l’académie CF2L, près de Fougères, où il a grandi.

Mais que savons-nous d’autre sur l’objectif de United ? talkSPORT.com jette un œil.

Quel est le problème?

Romano note que le contrat de Camavinga du côté français de Rennes expire l’été prochain et que le club est prêt à le vendre pour environ 30 millions d’euros (25,7 millions de livres sterling) plutôt que de le perdre pour rien. Cependant, le Paris Saint-Germain est également intéressé.

L’agent de Camavinga, Jonathan Barnett, a discuté de son client plus tôt cette année et a estimé qu’il pourrait être l’un des plus grands acteurs du marché.

«Ça va être plus dur. Je m’attends à trois ou quatre très gros contrats qui vont battre beaucoup de records », a-t-il déclaré à l’Athletic.

« J’espère qu’ils arriveront. Pour les petits clubs, je pense qu’il n’y aura pas autant de transferts. Nous avons de très bons joueurs.

« Nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde à Camavinga. Nous avons [Jack] Grealish. Nous avons [Ibrahima] Konaté à Leipzig. Mais j’ai plus de 100 joueurs.

Grealish se dirige actuellement vers un transfert à Man City qui pourrait valoir 100 millions de livres sterling, tandis que Konate a déjà rejoint Liverpool cet été.

.

Camavinga a déjà l’air d’être sur le point de devenir une carrière de club de talent d’élite jusqu’à présent?

Quand on dit que Camavinga n’a que deux saisons complètes à son actif avec Rennes, il est facile d’oublier qu’il n’a que 18 ans.

La saison dernière, il a réussi 35 apparitions en Ligue 1, inscrivant un but et une passe décisive – le même résultat que lors de sa campagne précédente.

Les buts et les passes décisives, cependant, ne sont pas son pain quotidien.

Jouant au milieu de terrain central, Camavinga fait une grande partie de son travail hors du ballon avec son pressing et ses tacles.

Sur le ballon, le jeune gaucher est habile à conserver le ballon grâce à sa résistance à la presse et à ses passes, tandis que son dribble s’est également amélioré.

.

Camavinga est confiant sur le ballon mais heureux de le récupérer pour son équipe aussi Expérience internationale ?

Il est peut-être né en Angola mais Camavinga vit en France depuis l’âge de deux ans.

Il a fait ses débuts chez les moins de 21 ans avec les Bleus quelques jours seulement après avoir obtenu la citoyenneté en novembre 2019, à l’âge de 17 ans.

Camavinga a disputé quatre matches avec l’équipe junior, mais a ensuite fait ses débuts internationaux seniors l’année dernière, devenant le plus jeune joueur à être appelé en équipe de France depuis 1932.

Il a fait ses débuts lors d’un match de Ligue des Nations contre la Croatie le 8 septembre 2020, remplaçant N’Golo Kante lors d’une victoire 4-2.

Un mois plus tard, il marquait son premier but lors de la victoire 7-0 contre l’Ukraine, son effort était un coup de pied aérien à l’intérieur de la surface.

Et maintenant, il représentera sa nation aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

.

Camavinga fête le but de la France Que dit-on de lui ?

Commençons par l’homme lui-même.

En septembre dernier, avec des rumeurs qui tourbillonnaient déjà, il déclarait : « Certes, quand un grand club est intéressé, c’est sympa. Mais je ne m’emballe pas.

« J’ai fait ce choix avec ma famille [to stay at Rennes]. Nous sommes heureux d’avoir pris cette décision. J’ai juste besoin de me concentrer sur le football et de ne pas trop penser à tout ce qui l’entoure.

Pendant ce temps, Camavinga a révélé l’une de ses idoles du football en 2020 : “Je suis inspiré par Paul Pogba, un excellent joueur qui a une énorme carrière.”

.

Pogba est le joueur que Camavinga admire

L’agent Barnett aime clairement le joueur et il a beaucoup parlé de son incroyable maturité.

“Camavinga peut jouer l’année prochaine en Premier League”, a-t-il déclaré.

« Il est si bon. Qu’il le veuille ou non, je ne sais pas.

« Ses antécédents sont difficiles si vous savez ce qu’il a vécu en tant que réfugié. Mais son caractère est incroyablement fort.

« Ce n’est pas votre jeune moyen de 18 ans. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur.

“C’est un garçon adorable et je pense qu’il va être une superstar.”

.

Le dribble de Camavinga s’est amélioré depuis ses débuts à l’âge de 16 ans

L’ancien directeur de l’académie de Rennes Landry Chauvin a expliqué à Bleacher Report ce qui rend le jeune si bon.

“Il a cette simplicité qui donne vie au ballon”, a déclaré Chauvin. « Il touche le ballon autant que n’importe qui d’autre, mais avec parcimonie. Il n’a pas besoin de le porter. Il passe le ballon, il se rend disponible ; il passe, il se rend disponible.

L’ex-star de Newcastle et du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa a confié à ESPN en 2019 tout sur son ancien coéquipier.

« Il était incroyable, ronronna-t-il. « Techniquement et physiquement, c’est un monstre. Tout ce qu’il fait est parfait.

«Pour moi, il est le milieu de terrain moderne par définition. Il n’y a rien qu’il ne puisse faire. Il peut défendre, tacler, diriger le ballon, créer, marquer, aider. Il est puissant mais doué techniquement de son pied gauche. Il est intelligent, élégant. Vous auriez rarement vu un joueur comme lui à son âge.

.

Pogba et Camavinga ont déjà joué ensemble sur la scène internationale

Pendant ce temps, l’idole de Camavainga, Pogba, a également eu son mot à dire et il voit quelque chose de lui-même dans le prodige.

Il a déclaré: «C’est un plaisir de le voir enfiler le maillot. Marquer après ses premiers départs, c’est franchement merveilleux. J’étais vraiment content pour lui. Je ne lui souhaite que le meilleur et bien plus encore. Il a tout pour ça. Son avenir est entre ses mains.

« Il est très à l’aise, c’est un petit danseur. Il me fait un peu penser à moi. Ce n’est pas une personne timide. C’est bien, car il est confiant. Il a confiance en ses qualités. C’est un très bon jeune, je l’aime énormément.