Eduardo Camavinga a réalisé une performance discrète alors que la France U-21 a battu l’Arménie 7-0 à Grenoble.

Poursuivant leur marche vers le Championnat d’Europe U-21 de l’été prochain, la France contrôlait totalement ce match dès le coup d’envoi. Ils n’avaient besoin que de 11 minutes pour mener 1-0 et menaient 3-0 à la mi-temps, le choix du peloton étant le coup franc de Rayan Cherki à la 35e minute. La percession s’est poursuivie en deuxième mi-temps, le dernier groupe du groupe H n’ayant même pas réussi à garder le score bas comme le suggère le résultat final.

Étant donné qu’il y avait une telle surabondance de buts pour la France, on pouvait être déçu que Camavinga ne soit pas entré dans l’action. L’adolescent a opté pour un rôle plus réservé offensivement, gardant le ballon au centre du terrain alors que les hôtes dominaient la possession et le territoire. Une caractéristique marquante de la soirée de Camavinga était probablement sa passe verticale en profondeur, ce qui lui a valu une passe décisive au hockey lors du cinquième but de la France. Il a également réussi une poignée de belles feintes corporelles dans l’espace, dont certaines ont conduit à encore plus d’occasions françaises.

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez tirer d’un jeu comme celui-ci, car l’Arménie n’a jamais vraiment défié Camavinga ou ses coéquipiers. La France est désormais l’équipe U-21 la mieux notée dans les tours de qualification jusqu’à présent, la Macédoine du Nord la prochaine à entrer dans le ring éclaboussé de sang mardi prochain.