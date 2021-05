Eduardo Coudet pourra continuer à s’entraîner en Europe la saison prochaine

26/05/2021 à 12:48 CEST

Même si Eduardo Coudet, entraîneur du Celta de Vigo, n’a rien voulu confirmer dimanche dernier sur sa continuité au club de Vigo; Ce qui est certain, c’est que l’entraîneur argentin pourra continuer à s’entraîner en Europe la saison prochaine. Soit remplir l’année de contrat qui reste avec l’équipe de Galice ou avec tout autre club du Vieux Continent. Son séjour au Celta tout au long de la saison donne une récompense exceptionnelle à l’entraîneur argentin. Elle a déjà l’exigence essentielle que l’UEFA exige de pouvoir entraîner n’importe quel club en Europe.

Son arrivée au Celta de Vigo pour remplacer Oscar García s’est accompagnée d’une certaine polémique. Polémique motivée parce que eL’entraîneur argentin ne pouvait alors pas créditer les cinq années passées sur un banc professionnel, une exigence essentielle de l’UEFA pour qu’un entraîneur non européen puisse s’entraîner sur le Vieux Continent.

Jorge Coudet a débuté sa carrière à Rosario le 1er janvier 2015 où il est resté jusqu’au 31 décembre 20216. En janvier 2017, il a pris la direction du Mexican Tijuana jusqu’en novembre de cette année et des mois plus tard, il a occupé le banc du Racing Club argentin jusqu’au 31 décembre. 2019. En janvier 2020, il a pris en charge l’international brésilien jusqu’à ce qu’il décide de le quitter pendant quelques semaines pour venir en Espagne..

Face à cette situation, la RFEF a fini par agir comme des mois auparavant avec Jorge Almirón, également argentin, à l’occasion de sa signature pour Elche. Autrement dit, et à mesure que nous avançons dans ce journal, a choisi de traiter une licence autorisée par l’UEFA mais conditionnelle et à caractère provisoirenal. Autorisation provisoire qui «exigeait & rdquor; l’entraîneur du club de Vigo pour terminer cette saison pour obtenir le permis de compétition de l’UEFA. C’était une condition nécessaire pour pouvoir continuer la saison prochaine et à l’avenir l’entraînement en Europe.

Autrement dit, si Eduardo Coudet avait été licencié pour une raison quelconque avant la fin de cette saison 2020-2021; Il aurait été privé de cette autorisation provisoire et aurait dû boucler le temps que l’UEFA le réclame sur un autre continent pour revenir et s’entraîner à nouveau en Europe. Ayant terminé la saison, on considère qu’il a déjà accumulé l’entraînement requis et peut continuer l’entraînement sans aucun problème.. Soit au Celta de Vigo, comme dans toute autre équipe de notre pays ou dans toute autre ligue européenne.