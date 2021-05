Eduardo Manzano évolue favorablement, pourrait quitter l’hôpital – El Sol de México

S’il reste stabilisé avec l’antibiotique intraveineux, le premier acteur Eduardo Manzano, l’âme de la série télévisée Una familia de ten, quittera l’hôpital, après avoir été admis en raison d’une infection biliaire, rapporte le producteur Jorge Ortíz de Pinedo, qui partage également l’ensemble en tant qu’acteur de la série et dans sa version théâtrale. “Ce n’est pas vrai que c’est grave, c’est un peu malade, mais nous avons Abuelo Arnoldo depuis un moment … A güi güi”, déclare Ortiz de Pinedo.

Confirmer Le soleil du Mexique, qui reste en contact téléphonique avec l’épouse de “Don Lalo”, Mme Susana Parra de Manzano, qui l’informe que s’il continue d’évoluer favorablement, il sera libéré ce week-end.

“Ils en profitent également pour mener des études préventives sur sa santé afin que nous le retrouvions en juin prochain pour enregistrer la sixième saison de la série”, rapporte le producteur depuis son domicile à Acapulco.

De son côté, Carlos Ignacio, qui est Carlos le père de la Nena (Andrea Torre), dans la série, exprime: «Susana, sa femme, m’a dit que sa convalescence se passe très bien, elle a réitéré qu’elle avait été affectée par l’infection biliaire qu’il avait auparavant été contrôlée à la maison, mais maintenant il a été hospitalisé.

«Je serai très heureux que mon prochain appel me dise que vous êtes déjà chez vous. Qu’il lui donne tout le désir, il est un merveilleux exemple pour le syndicat, il a un humour unique, on s’entend bien, on s’aime, on a fait une super équipe dans Une famille de dix, grâce à Jorge, Pedro et Oscar Ortiz de Pinedo, les créateurs et promoteurs de cette série que le public aime vraiment ».

Jorge Ortiz de Pinedo convient avec Carlos Ignacio qu’Eduardo Manzano est l’âme d’une famille de dix: «C’est une comédie familiale que vous pouvez voir avec toute votre famille sans se sentir offensé, sans double sens, mais avec beaucoup d’esprit dans chacun dialogue, parce que notre intention est de divertir les gens », comme le fait l’acteur depuis qu’il a joué dans Los Polivoces.