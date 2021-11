Eduardo Rodríguez a parlé de la dernière offre des Red Sox

Le nouveau lanceur des Tigers de Detroit, Eduardo Rodriguez, rompit le silence et parla de la offre qu’est-ce que le Red Sox de Boston pour jouer avec eux lors de la saison 2022 de Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors de la conférence de presse où il a été officiellement présenté comme joueur des Tigers de Detroit, le gaucher Eduardo Rodríguez a profité de l’occasion pour s’exprimer comme on dit au Venezuela, « clair et raspao » sur cette offre qualifiée faite par le Red Sox de le retenir une autre année dans les majors, où il a admis que cela n’avait jamais été une option.

Rodriguez a clairement indiqué qu’il n’avait jamais envisagé l’offre de qualification des Red Sox et qu’il n’avait jamais eu l’intention de signer un nouveau contrat avec cette organisation en MLB, car ces 18,4 millions de dollars étaient loin de ce que les Tigres avaient mis sur la table pour lui. .

« Je serai honnête. Ils préfèrent 18 (millions) ou 77 (millions) de dollars », a déclaré E-Rod, où il a clarifié de nombreux doutes et a précisé les choses que les gens voulaient savoir.

Le gaucher vénézuélien Rodríguez, comme n’importe quel joueur sensé l’aurait fait, a préféré la somme la plus élevée et a signé son contrat avec les Tigers pour 77 millions de dollars et cinq saisons dans les ligues majeures, où il dit que c’était la meilleure décision qu’il pouvait prendre.

« Je sais qu’ils voulaient que j’y retourne, mais il est temps pour moi de déménager et de commencer une nouvelle partie de ma vie », a ajouté le Vénézuélien à propos des Red Sox.

Nouveau contrat

Le Valencien a conclu avec Detroit un contrat de cinq (5) saisons, pour un total de 77 millions de dollars, où il se voit garantir un salaire annuel moyen de 15,4 millions de dollars et peut atteindre 80 millions de dollars si les primes sont respectées.

C’est comme ça que ça arrive aux Tigres

Depuis ses débuts en 2015, E-Rod a un record à vie dans le MLB 64-39, 4,16 MPM en 159 matchs (856,2 minutes de travail), 892 retraits au bâton et 294 buts sur balles. De plus, il dispose d’un anneau de la série mondiale.

Avec des informations de Mass Live.