Eduardo Rodríguez a reçu une offre qualifiée des Red Sox

Le lanceur vénézuélien gaucher Eduardo Rodríguez a reçu une offre de qualification des Red Sox de Boston dans la MLB.

En effet, le créole serpentinero a reçu l’offre qualifiée qui est un contrat d’un an et le montant est de 18,4 millions de dollars, qui dispose d’un délai de 10 jours pour l’accepter ou la refuser.

S’il ne l’accepte pas, le lanceur devient un agent libre.

L’offre de qualification est que les équipes de la MLB peuvent offrir des contrats d’une saison à leurs agents libres tant qu’ils ont été sur la liste toute l’année.

Le montant de l’offre qualifiée pour 2021 est de 18,4 millions de dollars, calculé sur la base de la moyenne des 125 meilleurs contrats des majors.

Les joueurs pouvaient accepter l’offre qualificative et signer pour un an pour 14,1 millions de dollars ou la rejeter et se déclarer agents libres.

Rodriguez en 2021 a obtenu 14-8 avec une MPM de 4,74, 157,2 manches lancées, 213 frappeurs en éventail, 47 buts au pied, un FIP de 3,32 et un WHIP de 1,38.

En raison de la jeunesse qu’a Eduardo et selon le montant qu’ils lui offrent, il semble qu’il devrait l’accepter, car il s’agit d’une augmentation substantielle de son salaire par rapport à l’année dernière (un ajout de 10 millions de dollars.

Un combat très difficile se prépare dans la discussion de la convention collective et avoir au moins cette question assurée sera important pour le serpentinero et sa famille.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada