Eduardo Rodríguez s’est remis de sa première sortie en séries éliminatoires

Le Vénézuélien du Red Sox de Boston, Eduardo Rodriguez, s’est vengé dès sa première ouverture et l’a remplacé par une brillante performance avant le Des rayons Tampa dans le match 4 de l’American League Division Series, marquant sans aucun doute sa meilleure performance dans ces Séries éliminatoires 2021 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Pour le quatrième match entre les Red Sox et les Rays, Alex Cora a de nouveau opté pour Eduardo Rodríguez et cette fois le gaucher n’a pas déçu, se vengeant d’un travail acharné remarquable pour laisser son équipe gagner dans ce match qui se qualifierait pour le prochain exemple de ces éliminatoires de la Ligue majeure de baseball.

Rodríguez a travaillé pendant cinq manches, n’accordant que trois coups sûrs, deux points mérités, aucun but sur balles et un total de six retraits au bâton, étant vraiment un couteau contre les Rays après avoir été endetté lors du premier match de cette série de division, sans aucun doute un bon. nouvelles pour Boston pensant continuer à transcender dans les séries éliminatoires de la MLB.

De plus, le tour énorme qu’il a joué avec Austin Meadows en troisième manche se démarque dans son ouverture, lançant jusqu’à 17 lancers pour obtenir le retrait au bâton et obtenir le plus de duel entre le lanceur et le frappeur dans l’histoire des séries éliminatoires des ligues majeures.

Parc Fenway

Le public présent à Boston n’a pas hésité à remercier Eduardo Rodríguez pour cette performance remarquable, recevant une ovation bien méritée après cette brillante soirée, qui jusqu’à présent lui donne la victoire et classe les « rouges pattes » à l’American League Championship Series .

Voici la bataille complète de 17 lancers entre Eduardo Rodriguez et Austin Meadows qui s’est terminée par un retrait au bâton pic.twitter.com/r9N4JsoZ34 – Jomboy Media (@JomboyMedia) 11 octobre 2021

Eduardo Rodriguez reçoit une belle ovation après avoir quitté le match avec une avance de 5-1 au 6e; laisse un homme sur 2B sans out. pic.twitter.com/aMpkyHptej – Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) 12 octobre 2021

Le Vénézuélien est parti avec un total de 78 lancers et a été relevé par Tanner Houck, qui a rapidement reçu un coup de circuit de la recrue dominicaine Wander Franco.

FAIT

Il est le deuxième lanceur à avoir duré moins de deux manches lors d’un départ en séries éliminatoires, puis lance avec ou plus de manches avec trois coups sûrs ou moins lors de son prochain départ au cours de la même saison. L’autre était Don Larsen, qui a duré 1,2 manche dans le match 2 de la Série mondiale de 1956 avant son match parfait dans le match 5.

Eduardo Rodriguez du @RedSox est le 2e lanceur à avoir duré moins de 2,0 IP lors d’un départ en séries éliminatoires, puis lancer 5,0+ IP avec 3 coups sûrs ou moins lors de son prochain départ dans les mêmes séries éliminatoires. L’autre était Don Larsen, qui a duré 1,2 IP dans le match 2 du WS 1956 avant son match parfait du match 5. – Stats By STATS (@StatsBySTATS) 12 octobre 2021

Après ce soir, Rodríguez quitte sa MPM avec les Red Sox dans ces séries éliminatoires à 5,40 en 6,2 manches de travail et un WHIP de 1,05.