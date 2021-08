in

Eduardo Yáñez se souvient quand il a essayé de se suicider ! | Instagram

L’acteur Eduardo Yáñez a partagé dans une interview réalisée par Yordi Rosado qui se caractérise par une grande empathie dans ses interviews, l’acteur a révélé qu’il avait tenté de se suicider.

Il y a 23 heures sur YouTube sur la chaîne de Yordi Rosado, cette interview a été partagée, où l’animateur mentionne qu’il voulait vraiment en savoir plus sur l’acteur principal de “Distiller l’amour“et d’autres succès.

Le titre de la vidéo est “Eduardo Yanez, comme jamais auparavant | L’interview avec Yordi Rosado “a une durée de 1:24:34 minutes, nous la partagerons avec vous tout de suite.

La carrière de cet acteur mexicain et célébrité de telenovela a été bien connue et surtout à certaines occasions assez controversée, même si on sait peu de choses sur sa vie personnelle, il y a eu peu d’occasions au cours desquelles certaines questions sur sa vie ont été rendues publiques.

C’est sans aucun doute l’une des interviews que ses followers ont le plus appréciées, puisqu’ils étaient très curieux de ce que l’acteur pouvait partager avec les internautes, notamment lorsqu’il a appris qu’il avait tenté de se suicider.

Vers la minute 45:05, il a commenté que tout au long de sa vie il avait eu de nombreuses dépressions, mais que dans l’une d’entre elles il avait même été sur le point de se suicider.

Il a lui-même affirmé qu’il était sur le point d’utiliser un 45, qui d’ailleurs était celui de son beau-père, mais qu’il a fini par se venger sur les fenêtres, il était seul dans un appartement à Polanco et il l’a mis dans sa bouche, il se souvient bien cette seconde que vous n’oublierez jamais.

Cela m’a mis en colère et je l’ai sorti sur les fenêtres », a déclaré Yáñez.

Yáñez a mentionné qu’à ce moment-là il se sentait comme un lâche, mais qu’aujourd’hui il comprend qu’il était plutôt courageux, surtout parce qu’il a affronté ses peurs et parce qu’à cette époque il était frustré, il affirme “Comme courage de vouloir tout affronter”.

Le chauffeur lui a demandé trois qualités et aussi trois aspects négatifs qu’il n’aimait pas du tout, puis nous listons les négatifs :

Tempérament négatif A du mal à pardonner Insécurité

Les trois aspects de votre vie que vous aimez le plus

C’est une personne tout à fait réelle. Très exigeant avec lui-même et son travail.

En commençant par l’interview, Eduardo Yáñez a révélé que ses premières représentations avaient été en prison, car sa mère était gardienne, il travaillait dans la seule prison qui était mixte, de l’âge de sept à douze ans, il vivait dans cet endroit en raison de la œuvre de sa Maman, l’acteur aime sa carrière depuis qu’il est tout petit.

La liberté est le plus grand cadeau de Dieu, la liberté ! », a déclaré Eduardo Yáñez.

Eduardo a été marié deux fois et mentionne qu’à chaque fois il avait voulu fonder sa propre famille, parce qu’il avait besoin d’un foyer, précisant que maman n’a jamais manqué qu’un foyer, mais malheureusement elle n’a jamais pu y parvenir.

Malgré le fait qu’il a eu plusieurs moments sombres tout au long de sa vie, ce sont eux qui ont fini par forger sa personnalité; il commente depuis longtemps ses amours et les deux mariages ratés qu’il a eus, ainsi que la naissance de son fils qui d’ailleurs est resté avec sa mère.

Une anecdote amusante qu’il a partagée avec le chauffeur était quand il a révélé qu’en tant que jeune homme il commençait à se toucher, sa mère l’a trouvé dans sa chambre et à la surprise il a rapidement levé son fermoir et a fini par saisir ses pièces avec le métal , pour l’enlever, il a dû utiliser de l’huile d’olive et l’enlever “dent pour dent”.

Dès son premier mariage il a commencé avec ses problèmes de dépression, d’éloignement de son fils, d’échec avec sa femme et sa carrière.