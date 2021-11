Ce qui change maintenant, c’est le niveau de moyens des élèves et des familles pour qui cette option est disponible.

Par Sohini Rajola

Pendant plus d’un siècle, les étudiants indiens ont été attirés par l’opportunité d’une éducation internationale, pour diverses raisons : l’opportunité d’apprendre des cultures étrangères ; recevoir une éducation de qualité; obtenir une exposition internationale; et d’améliorer l’employabilité.

Alors qu’un éventail plus large de familles indiennes envoyant des enfants à l’étranger pour apprendre était une tendance perceptible, la pandémie de Covid-19 a envoyé la génération Z dans une quête particulière d’individualisme. Il y a eu un changement considérable dans la façon dont les étudiants et les parents voient leurs options d’éducation à l’étranger, les attentes de la société et les nuances culturelles affectant leur processus de prise de décision.

Pour explorer ces tendances sans précédent et obtenir des informations sur la meilleure façon d’aider les familles à tirer parti de cette opportunité, Western Union a commandé une étude à Nielsen Inc pour explorer le chemin parcouru par les familles indiennes ensemble dans la poursuite d’une éducation internationale et d’un avenir mondial pour leurs enfants. .

L’un des principaux points à retenir est que près de la moitié (45 %) des étudiants interrogés privilégient « l’autonomie » et la possibilité de « vivre la vie selon leurs propres conditions » comme motivations clés pour explorer les opportunités d’apprentissage internationales.

Les données du ministère des Affaires étrangères (MEA) montrent que des étudiants de plus de 70 000 familles sont allés étudier à l’étranger au cours des deux premiers mois de 2021, sans se laisser décourager par la pandémie. La majorité des étudiants interrogés par Nielsen ont cité le développement personnel comme le facteur le plus important qui a déclenché leur décision d’étudier à l’étranger. Ils croient qu’être dans un pays étranger leur permet d’exercer leur indépendance et de vivre leur vie selon leurs propres conditions. Viennent ensuite « l’exploration culturelle » et « l’exposition internationale » en tant que moteurs de leur processus de prise de décision. D’un autre côté, « l’accès à des opportunités d’emploi accrues » et « la qualité de vie après l’éducation mondiale », qui ont été des raisons plus populaires citées jusqu’à très récemment, sont désormais beaucoup plus bas sur la liste des considérations, voire en baisse complète.

En termes de pays de choix, alors que les étudiants indiens ont généralement choisi d’étudier aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie – qui restent les quatre premières destinations – ils choisissent également de nouvelles alternatives telles que l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, la Turquie, la Russie et la Chine.

Aussi, les étudiants préfèrent désormais les cours spécialisés (52 %) à la réputation d’une université lorsqu’ils font un choix. En ce qui concerne les obstacles, les examens de qualification restent une grande barrière pour les étudiants (64%), les conduisant à choisir d’étudier dans des pays/universités qui n’ont pas d’examens d’entrée ou de tests de compétence en anglais obligatoires.

Les préoccupations liées à l’argent, en particulier la budgétisation et la planification financière, sont des obstacles prévisibles cités par les élèves et les parents. L’Inde est généralement considérée comme le premier pays au monde à recevoir des envois de fonds, mais aujourd’hui, les citoyens et les résidents envoient de plus en plus d’argent au-delà des frontières car ils participent à l’économie mondiale en accédant à l’éducation internationale, à la médecine, aux voyages et à d’autres services. Le marché des envois de fonds sortants est estimé à 12,7 milliards de dollars pour l’exercice 21, mais les envois de fonds sortants des Indiens résidents ont augmenté de 39% en juillet 2021 par rapport à octobre 2020, avec une augmentation notable des sorties à des fins éducatives.

Même lorsque les moyens ne sont pas un problème, la recherche de Nielsen montre l’importance pour les familles que les étudiants restent financièrement soutenus et connectés à tout moment.

Western Union opère en Inde depuis 1993 et ​​a l’habitude de créer l’un des plus grands réseaux de mouvement d’argent couvrant le premier et le dernier kilomètre du pays. Nous offrons désormais également la commodité du service numérique aux personnes qui envoient de l’argent depuis l’Inde, ce qui contribue à faire du rêve d’étudier à l’étranger une réalité pour plus d’étudiants et leurs familles que jamais auparavant.

Un plus grand nombre d’étudiants qui étudient à l’étranger – et pour leurs propres raisons de choix personnel et d’autodétermination, plutôt que simplement une obligation de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille à la maison – est un autre signe de la transformation économique de l’Inde. De plus en plus de nos enfants connaissent maintenant la croissance personnelle et l’autonomisation conférés par les études à l’étranger. C’est une période excitante, quoique nerveuse, pour ces étudiants et leurs familles.

L’auteur est à la tête du réseau régional, Moyen-Orient et APAC, Western Union

