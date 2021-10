Éducation Bitcoin pour l’Indonésie – Helena Bitcoin Mining

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTg0NTg1OTU1MTYyNzI3OTEx/image1.png

L’Indonésie Bitcoin Conference est une chance d’éduquer les Indonésiens sur une meilleure technologie d’épargne.

Bitcoin représente une nouvelle norme Internet ouverte pour l’argent dur. De nos jours, avec la prise de conscience croissante des propriétés supérieures du bitcoin, il est de plus en plus adopté par les institutions financières mondiales en tant que garantie vierge, réserve de valeur à plus long terme et argent imparable. Nous pensons que le bitcoin n’a pas été formé dans le vide. Comme toute autre technologie, le bitcoin a été inventé pour résoudre les problèmes ; dans ce cas, le problème économique mondial.

L’Indonésie représente la quatrième plus grande population au monde, avec 60% des citoyens possédant des smartphones. En tant que pays qui a connu des hyperinflations dans le passé, il est crucial pour les Indonésiens de comprendre ce que représente le bitcoin. À l’heure actuelle, la plupart des Indonésiens considèrent et traitent le bitcoin comme un programme d’enrichissement rapide. En raison du manque d’informations et d’une éducation complète en bahasa indonésien, beaucoup sont tombés dans des escroqueries associées aux mots bitcoin, blockchain, « crypto » et exploitation minière.

Les Indonésiens désireux d’investir ont également lutté contre la mauvaise gestion et la corruption. Au fil des ans, nous avons vu des cas de gestionnaires de fonds et de promoteurs immobiliers (semblables à l’espace crypto) qui n’ont pas pu tenir leurs promesses et n’ont pas remboursé l’argent de leurs clients. Cela s’est produit à la fois dans le secteur privé et aussi dans le gouvernement. Les nouvelles de ces cas peuvent facilement être trouvées en ligne, à la fois en indonésien et en anglais. Même certains des fonds de secours indonésiens Covid-19 ont été détournés. Pour ces raisons, les Indonésiens ont désespérément besoin d’une épargne non seulement performante, mais aussi digne de confiance.

Pendant des années, les Indonésiens ont privilégié les économies en or et en propriété ; maintenant, le bitcoin, une meilleure alternative, est apparu. Depuis le Covid-19, tous les autres marchés connaissent une stagnation. La dernière obligation d’État SR015 rapporte 5,1%. L’économie a été déclarée en récession depuis le troisième trimestre 2020 et tente actuellement de sortir de la récession. Au milieu de cela, le bitcoin continue de gagner du terrain, avec un gain d’environ 90% sur l’exercice en cours (octobre 2021) comme indicateur de ses performances dominantes.

Nous pensons que la majorité des Indonésiens passeront des marchés de l’or et de l’immobilier directement aux actifs numériques (en contournant les obligations et les titres). Ce serait similaire à la façon dont la plupart des Indonésiens ont contourné l’utilisation des PC et des smartphones Android les plus adoptés. Les données du gouvernement montrent que le nombre de personnes dans l’espace des actifs numériques atteignait déjà 6,5 millions de personnes fin mai 2021, bien plus que les 5,4 millions de personnes en bourse. 20 ans de croissance d’utilisateurs sur le marché boursier ont été facilement dépassés par 1 an de croissance d’utilisateurs dans l’espace des actifs numériques.

Nombre d’utilisateurs de smartphones en Indonésie de 2017 à 2020 avec des prévisions jusqu’en 2026. Source : Statista

Conférence Bitcoin en Indonésie : un pas vers une meilleure éducation

L’adoption du bitcoin en tant que meilleure technologie d’épargne du pays présente de nombreux défis. Il n’est pas facile de comprendre Bitcoin, et nécessite une approche multidisciplinaire. La conférence Indonesia Bitcoin est un moyen pour les Indonésiens d’obtenir des informations et une éducation appropriées sur Bitcoin. Cette conférence présente des conférenciers d’Indonésie et de l’étranger tels que Saifedean Ammous, Robert Breedlove et Danny Taniwan.

Avec des sujets tels que l’avenir des échanges cryptographiques, l’exploitation minière, la retraite avec le bitcoin, Lightning Network et le bitcoin à travers le prisme islamique, nous espérons changer la mentalité des Indonésiens à propos du bitcoin.

La conférence Bitcoin d’Indonésie aura lieu le 31 octobre 2021, la même date que celle à laquelle Satoshi Nakamoto a publié son livre blanc Bitcoin comme le début de la révolution monétaire.

Visitez le site Web de la conférence pour obtenir des informations sur la billetterie : http://indonesiabitcoinconference.com

Ceci est un article invité par Konsultan BTC. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.