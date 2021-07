Education en Inde : Sab aasaan hai – tout est facile et tout va bien

Il est bien connu que l’un des moyens les plus efficaces d’enseigner de nouveaux concepts aux enfants est de s’appuyer sur des formes de connaissances existantes ou d’utiliser des références locales. (Image représentative : IE)

Par Vineet Nayar,

Il ne fait aucun doute que les enseignants restent le lien le plus critique entre la transmission des connaissances et l’apprentissage. Le succès d’un système éducatif solide ne réside pas seulement dans l’identification des stratégies pédagogiques ou des lacunes d’apprentissage – ces deux lacunes nécessitent des enseignants efficaces et efficients pour que le système produise des résultats idéaux.

L’un des défis les plus fondamentaux et universels auxquels sont confrontés les enseignants est d’apporter un sentiment de parité dans une salle de classe qui est diversifiée. Même si les élèves sont classés sur la base des années scolaires, c’est un fait bien établi que chaque élève a sa propre trajectoire d’apprentissage indépendante. Assez souvent, cela apparaît comme un défi pour les enseignants qui doivent tenir compte de divers autres facteurs conflictuels tels que les horaires d’enseignement limités dans le temps. Cependant, la bonne nouvelle est qu’il existe des antidotes à ces préoccupations sous la forme de stratégies qui peuvent être plus efficaces pour amener tous les élèves au même niveau. Se concentrer sur l’utilisation de la répétition comme outil et mettre l’accent sur la « facilité » est une façon de créer un sentiment de parité dans la classe.

Le rôle de la répétition, de la reconnaissance et du renforcement dans l’enseignement a été bien établi par la recherche. Des philosophes comme Aristote aux penseurs modernes comme Norman Vincent Peale, un mantra bien connu est l’importance d’incorporer la répétition à travers des exercices de manière à garantir que de nouvelles idées s’infiltrent de l’esprit conscient vers le subconscient. L’éducation précoce, en particulier celle qui se concentre sur l’introduction des principes fondamentaux de toute matière, repose fortement sur la création de ce modèle répétitif à travers des variétés d’apprentissage. Par exemple, lorsque les élèves sont initiés à quelque chose d’aussi basique qu’une ligne de sommeil ou une ligne debout, ils sont non seulement amenés à s’entraîner à le dessiner plusieurs fois, mais aussi à chercher la même chose dans des objets de la vie réelle comme une bûche de bois ou un poteau électrique. À bien des égards, cette répétition, également appelée pratique, est la pierre angulaire du développement de toute compétence qui mène finalement à l’accomplissement.

Cela permet également aux enseignants de prendre connaissance des différents niveaux d’apprentissage et de la réponse des élèves dans une salle de classe. L’un des principes les plus fondamentaux est que les enseignants peuvent ne pas vouloir passer à l’étape suivante de l’apprentissage tant qu’il n’est pas établi que chaque élève est sur la même longueur d’onde. Alors que les enseignants ont souvent du mal à garantir cela à chaque étape, l’idée de « aasaan hai » les aide également à intérioriser ce sentiment de facilité qui alimente ensuite leur processus pédagogique. Ce système de répétition est une voie à double sens dans le sens où non seulement la répétition aide à apprendre de nouvelles informations, mais l’esprit aussi réagit à de tels schémas s’il y a un élément de récompense ou de récompense. Ce phénomène est reconnu par le domaine de la psychologie comme un renforcement positif dans lequel l’esprit reconnaît que l’exécution d’une certaine tâche rapporte une récompense et c’est pourquoi il exécute constamment (et plutôt bien) ladite tâche. Les habitudes sont souvent inculquées aux jeunes enfants par ce mécanisme.

Ces idées et principes sont particulièrement pertinents pour le système éducatif indien si nous pouvons nous appuyer avec succès sur ceux-ci pour introduire le concept de « sab aasaan hai » (tout est facile ou tout va bien, comme le dit une chanson populaire de Bollywood). On peut voir que lorsque les parents présentent une activité apparemment difficile à leurs enfants, ils la préfacent avec ne vous inquiétez pas, c’est facile. Ces mots d’encouragement sont destinés à servir de tremplin vers de nouvelles idées et à garantir que toutes les craintes préliminaires de nouveaux concepts sont prises en compte afin qu’il n’y ait aucun obstacle à l’apprentissage. L’argot Internet millénaire décrirait ce sentiment à travers les mots de motivation « vous avez ceci ». Quel est alors le but de construire une telle motivation ? Cette idée est basée sur la réaction humaine très naturelle où apprendre quelque chose de nouveau semble être une tâche herculéenne – du moins, à première vue – et déclenche immédiatement la peur. Cette peur peut être accablante et suffisamment puissante pour entraver le processus d’apprentissage et donner l’impression à quelqu’un d’avoir un trouble d’apprentissage là où il n’y en a pas. Une telle peur est difficile à diagnostiquer ou à identifier et peut conduire de nombreux apprenants à prendre du retard dans le processus. Non seulement c’est une perte colossale de talent – qui connaît un enfant qui a peur des mathématiques aujourd’hui peut-être l’Aryabhatta de demain – mais cela fait également germer un sentiment de regret à vie où, en tant qu’adultes, ils peuvent regarder en arrière et ressentir un sentiment de perte d’opportunité.

Il est bien connu que l’un des moyens les plus efficaces d’enseigner de nouveaux concepts aux enfants est de s’appuyer sur des formes de connaissances existantes ou d’utiliser des références locales. Encore une fois, cela emprunte au concept de répétition et de renforcement. Ainsi, au fil du temps, ce renforcement deviendra une réserve de motivation toute faite pour un étudiant qui se sentira probablement plus confiant et motivé pour relever de nouveaux défis. La peur de l’inconnu ou de ce qui nous attend déclenche une incertitude que les philosophes et les saints tentent de comprendre depuis des lustres. Mais l’élaboration de politiques réussies exige que l’on pense constamment à une longueur d’avance sur les défis au lieu d’attendre qu’ils se révèlent.

En faisant de cette idée de « aasaan hai » une partie intégrante du programme d’études ainsi que de la pédagogie, nous serons en mesure de créer une génération d’apprenants qui seront également équipés pour devenir de meilleurs enseignants et des résolveurs de problèmes efficaces. Les concepts du nouvel âge tels que le design thinking sont basés sur une approche axée sur la solution. Quelle meilleure étape que l’apprentissage précoce pour intégrer le cadre avec les réponses de demain dans son esprit et son système ?

(L’auteur est le président fondateur de la Fondation Sampark et l’ancien PDG de HCL Technologies. Les opinions exprimées sont les siennes et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

