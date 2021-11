Éducation et compétences : des tendances qui vont remodeler l’apprentissage

Troisièmement, pour accompagner cette transition, des modèles de financement innovants pour le financement de l’éducation, à la fois pour les étudiants et les institutions, sont mis en avant.

Par Amit Bhatia

La pandémie de Covid-19 a entraîné une transformation du système éducatif indien, peut-être égalée en importance seulement par le droit à l’éducation universelle. Il nous a transportés dans le futur avec une rapidité sans précédent, car nous avons été contraints d’éviter les méthodes d’apprentissage traditionnelles. Il a également permis de construire un écosystème éducatif résilient, hybride et inclusif soutenu par la technologie, qui créera une cohorte d’étudiants et de jeunes professionnels équipés pour faire face au nouveau monde numérique.

Alors que nous nous dirigeons vers un système éducatif réinventé, quatre tendances émergentes façonneront l’avenir de l’éducation, des compétences et de l’edtech en Inde.

Premièrement, les pédagogies basées sur la technologie et l’apprentissage basé sur les applications domineront le système éducatif indien au cours de la prochaine décennie. Les plateformes d’apprentissage en ligne et d’edtech ont peut-être connu la plus forte croissance pendant la pandémie. Il n’est pas surprenant que l’Inde abrite désormais cinq licornes edtech (start-ups valorisées à plus d’un milliard de dollars), qui sont Byju’s, Unacademy, UpGrad, Eruditus et Vedantu. Selon le rapport de juin 2020 sur l’éducation numérique du ministère de l’Éducation, 250 millions d’élèves ont bénéficié des initiatives numériques du gouvernement. Les rapports chiffrent le nombre de start-up indiennes en edtech à 4 450. Parmi celles-ci, 186 start-up edtech uniques ont levé 1,73 milliard de dollars de financement depuis 2014.

Deuxièmement, les années à venir verront des investissements importants sur le marché de la formation complémentaire et de la préparation aux tests, deux segments traditionnellement hors ligne sur le marché indien qui doivent désormais passer rapidement en ligne. Selon une enquête récente, l’enseignement complémentaire et parascolaire connaîtra une croissance sans précédent de 19,5 milliards de dollars en 2020 à 138 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que les revenus de préparation aux tests en ligne passeront de 731 millions de dollars en 2020 à 4,5 milliards de dollars en 2030. Nous avons vu comment des entreprises comme Cuemath , Lido, Quizizz et PlayShifu dans l’enseignement complémentaire et Toppr, Adda247, Testbook et CareerWill ont connu un grand succès, rendant l’éducation abordable et inclusive.

Troisièmement, pour accompagner cette transition, des modèles de financement innovants pour le financement de l’éducation, à la fois pour les étudiants et les institutions, sont mis en avant. Des start-ups telles que Varthana, LeapFinance, Auxilo, Eduvanz, Credenc, Creditap, EarlySalary proposent des prêts d’études K12 sans garantie. Les plateformes de prêts à l’éducation abordables en Inde devraient augmenter leurs revenus annuels à 743 millions de dollars en 2030, contre 135 millions de dollars en 2020. Nous assisterons également probablement à l’essor de nouveaux modèles de financement tels que les obligations à impact et les fonds de résultats.

Enfin, une économie du travail hybride et une main-d’œuvre qualifiée bouleverseront les modes de travail traditionnels. Avec 15 millions de pigistes, l’économie des petits boulots en Inde a le potentiel de créer jusqu’à 90 millions d’emplois, ce qui représente jusqu’à 1,25% du PIB de l’Inde à long terme. L’amélioration des compétences via des informations d’identification micro et alternatives a joué un rôle majeur dans la réalisation de la culture du travail sur scène en Inde.

Les recherches suggèrent que la transformation numérique de l’éducation portera les investissements annuels totaux dans l’éducation et les compétences à 19 milliards de dollars et les revenus annuels à 313 milliards de dollars d’ici 2030, affectant 429 millions d’étudiants et créant 17 millions d’emplois. Le gouvernement a été un militant constant de cette transformation et a encouragé son adoption par le biais de politiques favorables. Avec les plates-formes technologiques et les organisations edtech qui travaillent conformément au programme du gouvernement, l’accès à l’enseignement technologique, à la formation des enseignants et aux compétences des étudiants est appelé à s’améliorer. Cela créera un système éducatif plus collaboratif, centré sur l’élève et démocratisé avec les résultats d’apprentissage que nous avons toujours envisagés pour nos enfants.

L’auteur est fondateur d’Aspire Circle et d’Aspire Impact, et ancien PDG inaugural du Global Steering Group for Impact Investment et PDG fondateur de l’Impact Investors Council de l’Inde.

