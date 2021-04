Éducation pour tous: un petit quartier d’Odisha nourrit l’espoir

L’objectif principal est de mettre de côté divers défis de développement pour une éducation équitable

Dr Yatharth Kachiar

En tant que puissance montante dans les affaires mondiales, l’outil le plus puissant de l’Inde est son dividende démographique. Cependant, pour optimiser cette force, il faudrait investir dans la construction d’un système éducatif solide pour tous. À cet égard, le rôle joué par diverses administrations de district dans la traduction des politiques en actions au niveau local est essentiel pour faire progresser le chemin de l’Inde vers une éducation de qualité. Dans un de ces efforts, l’administration du district de Jajpur, dans l’Odisha, s’emploie à refondre les écoles publiques afin d’améliorer l’éducation. L’objectif principal est de mettre de côté divers défis de développement à une éducation équitable et de veiller à ce que chaque enfant reçoive une éducation de haute qualité en concurrence avec les meilleures écoles privées du pays.

Conformément au programme global de transformation des écoles dans le cadre du programme «Mo sarkaar» du gouvernement d’Odisha, l’administration de Jajpur développe et améliore la qualité des infrastructures existantes dans toutes les écoles publiques. Les murs sont peints avec des schémas colorés et du matériel d’apprentissage tandis que les aires de jeux, les toilettes et les installations d’eau potable sont rénovées. De plus, conformément à la vision du gouvernement d’Odisha dans le secteur de l’éducation, l’administration de Jajpur construit des salles de classe interactives et intelligentes de classe mondiale qui se concentreront sur le développement de la pensée critique et de l’apprentissage par l’expérience chez les élèves de toutes les écoles publiques. L’objectif est d’insuffler un sentiment de fierté et d’aspiration aux étudiants à l’égard de leur campus scolaire et de les motiver à fréquenter l’école régulièrement.

Pour maximiser l’utilisation de l’infrastructure, le département de l’éducation de Jajpur a collaboré avec l’UNICEF pour mettre en œuvre le programme WASH dans toutes les écoles et centres d’Aanganwadi. L’objectif principal est de créer un environnement propice pour améliorer la santé et le potentiel d’apprentissage des écoliers et, par extension, de leurs familles. En investissant dans les infrastructures d’hygiène, l’administration du district vise également à réduire les maladies liées à l’eau et à l’assainissement. À cet égard, l’administration du district installe des points d’approvisionnement en eau durable et salubre, des supports pour se laver les mains et des installations sanitaires dans toutes les écoles publiques. De plus, grâce à une détermination ferme et à des efforts concertés, l’administration du district tend la main aux familles et à la communauté au sens large pour leur inculquer des comportements hygiéniques essentiels.

En outre, pour sensibiliser les élèves à la société et à l’émotion, le département de l’éducation du district travaille en collaboration avec la TATA Steel Foundation pour introduire «l’heure zéro» dans toutes les écoles publiques. L’objectif principal est d’élever des citoyens conscients et soucieux du public grâce à l’éducation pour avoir un impact positif sur la société. L’éducation scolaire assure non seulement le développement cognitif des élèves mais aussi leur croissance sociale et émotionnelle. Pendant «l’heure zéro», les enseignants présenteront de nouveaux concepts aux élèves à travers diverses activités en classe. La principale caractéristique du programme est sa concentration sur le développement de la créativité, de la sensibilité, de la diversité, de la pluralité et de la pensée critique sans l’utilisation de manuels. Les enseignants encourageront les élèves à réfléchir, à s’exprimer et à réfléchir en facilitant la discussion sur différents thèmes. Le programme «zéro heure» fonctionne déjà avec succès dans toutes les écoles publiques du district de Ganjam à Odisha depuis trois mois.

En outre, comprenant la nécessité d’investir dans la formation et l’évaluation des enseignants, le département de l’éducation du district de Jajpur met un accent particulier sur le renforcement des capacités des enseignants et des chefs d’établissement du gouvernement. En collaboration avec la TATA Steel Foundation, l’administration lancera un cycle de formation, d’évaluation et de reconnaissance des enseignants dans toutes les écoles publiques. Le département de l’éducation du district prévoit également d’organiser des visites d’exposition et des programmes d’apprentissage immersif pour les enseignants du gouvernement et les chefs d’établissement dans les meilleures institutions nationales et internationales. L’administration du district offrira également une formation basée sur la technologie à tous les enseignants du gouvernement pour les familiariser avec les outils numériques utilisés dans les classes intelligentes. Il fournira également un soutien continu aux enseignants, diffusera des compétences pédagogiques et des pratiques pédagogiques créatives. À cet égard, le soutien technique d’instituts de premier plan tels que l’Institut national Homi Bhabha et les indicateurs d’apprentissage du système éducatif finlandais est intégré.

Enfin, pour rendre ces réformes durables, il est essentiel de garantir la coopération et la responsabilité des différentes parties prenantes. À cet égard, l’administration de Jajpur assure le renforcement des capacités des comités de gestion des écoles par le biais de diverses activités. L’idée est d’investir dans les parties prenantes de première ligne, de gagner leur engagement et de partager le pouvoir avec elles pour concrétiser la vision de «l’éducation pour tous». Le département de l’éducation du district a introduit le concept de registre de l’éducation du village (VER) au niveau du panchayat pour suivre le développement de chaque enfant. L’initiative s’avérera également cruciale pour transformer Jajpur en une zone sans travail des enfants.

À l’heure actuelle, lorsque la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le système éducatif dans tout le pays, l’énorme résilience dont fait preuve l’administration de Jajpur en adoptant et en lançant des innovations uniques dans le domaine de l’éducation suscite l’espoir. Néanmoins, il faudra des efforts constants et rigoureux et une synergie entre les différentes parties prenantes pour transformer cette vision en réalité. La pandémie a également mis au premier plan divers obstacles au développement concernant la connectivité numérique. Surmonter les obstacles au développement et assurer la connectivité numérique dans les villages les plus éloignés serait impératif pour réaliser la vision d’une éducation équitable de haute qualité pour tous. Simultanément, familiariser les enseignants avec les outils d’éducation numérique et tirer parti avec succès de la technologie, de la participation communautaire et du partenariat privé sera essentiel pour que l’administration du district concrétise sa vision. Cependant, comme les écoles sont fermées en raison du COVID, il reste à voir si ce qui est prévu sera effectivement mis en œuvre ou non? Et, s’il est mis en œuvre, s’il apportera des changements?

(L’auteur est une chercheuse indépendante. Elle est également titulaire d’un doctorat du JNU, New Delhi. Les opinions sont personnelles.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.