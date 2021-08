Éducation sexuelle! Et toutes les séries et films qui arrivent sur Netflix en septembre

Messe de minuit

Pour ceux qui aiment l’horreur et la saison effrayante, voici une nouvelle série du créateur du viral The Haunting of Hill House, Mike Flanagan. Il s’agit de la messe de minuit, où l’arrivée d’un prêtre dans une communauté isolée apporte une série de miracles mystérieux et de présages terrifiants.

Première : 24 septembre

Q-Force

Il s’agit d’une série unique, car elle met en vedette un super-espion gay et son escouade LGBTQ. Cette équipe a du mal à prouver qu’ils sont précieux pour l’agence d’espionnage qui les sous-estime. Ils doivent d’abord prouver leur capacité à West Hollywood puis dans le reste du monde.

Première : 2 septembre

Combien vaut la vie ?

Le nominé aux Oscars, Michael Keaton, présente ce film original de Netflix. Il est basé sur des faits réels et l’histoire se déroule dans les attentats du 11 septembre à New York, un avocat doit tenter de déterminer la valeur monétaire des vies perdues lors de l’attentat contre les tours jumelles.

Première : 3 septembre.