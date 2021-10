Chelsea a fait des signatures phénoménales au cours des deux dernières décennies. Ashley Cole, Frank Lampard, Claude Makelele, Didier Drogba et Branislav Ivanovic, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais, après sa performance incompréhensible lors de leur victoire 1-0 sur Brentford samedi, l’ancien attaquant des Blues Tony Cascarino pense qu’Edouard Mendy pourrait être le meilleur du lot.

Edouard Mendy vient d’avoir un de ces matchs où il ne pouvait pas être battu

Mendy a gardé sa 20e cage inviolée en Premier League pour Chelsea

Bien qu’il n’ait presque rien à faire pendant une heure de leur match de Premier League contre leurs rivaux de l’ouest de Londres, le gardien sénégalais a réussi de nombreux arrêts fantastiques pour nier l’équipe nouvellement promue.

Deux arrêts, en particulier, ont défié la logique, alors que Mendy a sauvé l’effort à bout portant de Pontus Jansson avec son menton, avant de renverser acrobatiquement le coup de pied aérien de Christian Norgaard au-dessus de la barre.

La frappe de Ben Chilwell en première mi-temps a ramené Chelsea au sommet de la Premier League avec une victoire 1-0 à Brentford, en grande partie grâce aux exploits tardifs d’Edouard Mendy. Reportage et temps forts gratuits 👇 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 16 octobre 2021

Signé pour seulement 17 millions de livres sterling de Rennes l’année dernière, il a été initialement signé pour concurrencer Kepa Arrizabalaga, pour lequel les Bleus ont dépensé 72 millions de livres sterling – un record du monde pour un gardien de but.

Cependant, Mendy a évincé l’Espagnol et est désormais fermement le n ° 1 à Stamford Bridge.

Hier n’était qu’un extrait de ce dont le joueur de 29 ans est capable et, depuis qu’il a signé pour les Blues, a toujours réalisé de bonnes performances, aidant l’équipe de Thomas Tuchel à remporter la Ligue des champions la saison dernière.

Il est sûr de dire que Mendy est l’un des meilleurs gardiens de but du monde

Et Cascarino pense que le «gardien pourrait être l’une des plus grandes signatures de l’histoire du club.

Il a déclaré à talkSPORT : « Chelsea a creusé profondément. Avait un gardien de but qui a fait des miracles et on pourrait dire qu’il a été l’une des meilleures recrues de Chelsea.

«Il a coûté 17 millions de livres sterling à Rennes, est entré et a semblé entrer dans l’équipe. N’a montré aucun signe d’inquiétude sur les nerfs.

Mendy et Petr Cech sont tous deux d’anciens gardiens de Rennes

« Hier était un jour qui vous a fait penser ‘wow’.

« Quel que soit celui qui a pris la décision, je soupçonne que c’était Petr Cech parce qu’il était à Rennes en tant que gardien de but et connaîtra beaucoup de monde dans ce club de football, et a probablement joué un rôle central dans cette décision de l’obtenir pour Chelsea. »

La feuille blanche de Mendy contre Brentford était son 20e en seulement 38 matchs de Premier League – seuls Cech, Pepe Reina et Alisson Becker ont pris moins de matchs pour atteindre ce cap.

