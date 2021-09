Edward Crutchley RTW printemps 2022 – WWD

La collection printemps 2022 d’Edward Crutchley se rapproche d’un essai visuel sur l’histoire de la culture queer de Londres, du XVIIIe siècle à nos jours.

Chaque regard dans la collection reflétait ses recherches sur la façon dont la communauté a trouvé des moyens d’exprimer son amour de la vie et de lutter pour la liberté. Il a même partagé une liste de lecture à la fin des notes de l’émission pour ceux qui veulent acquérir une compréhension globale du sujet.

Crutchley a choisi ce thème parce qu’il pense que le monde ne devient pas un endroit plus gentil.

« Je pense qu’il y a un décalage général vers la droite, et je pense que c’est toujours dangereux. Il y a plus de pression sur la culture queer qu’il n’y en a jamais eu. Nous avons la responsabilité de nous exprimer et de montrer la beauté de notre communauté. Je pense que réfléchir sur le passé est toujours important pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Trois étages sous terre à Islington, dans un espace qui semblait digne d’une soirée rave, le spectacle a commencé par un affichage au laser avant qu’un mannequin masculin ne dévale la piste avec un corsage d’époque et une jupe dramatique avec traine.

Pour lui, le style paon et le travestissement sont des éléments forts de la culture queer.

Le volume est un autre univers clé pour la collection. Crutchley est connu pour ses manipulations de tissus, car il aide Kim Jones à se procurer toutes sortes de tissus chez Louis Vuitton et Dior Men depuis près d’une décennie. Mais cette fois, il a voulu expérimenter différentes silhouettes.

Outre la robe de cour d’ouverture en brocart à motifs noirs, blancs et dorés et la version en lurex vert clôturant le spectacle, il y avait de nombreuses itérations de volume pour un style de vie moderne. Des blousons aviateurs drapés et oversize, une robe-pull en mohair brossé et une veste d’âne à logo monochrome. Il y avait aussi des débardeurs simples, des caleçons et des mini-robes faites avec les mêmes tissus luxueux pour une soirée décontractée et sans tracas.

Il a noté que les styles historiques ne sont pas que des répliques. Ils sont également très modernes dans leur coupe, avec toutes les coutures placées dans une position contemporaine.