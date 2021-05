Edward Norton rejoint Daniel Craig et Dave Bautista pour Knives Out 2 ⋆ .

]]>]]>

Rian Johnson commence à aligner un autre ensemble impressionnant pour Benoit Blanc de Daniel Craig à pointer du doigt dans Netflix Couteaux sortis suite. Dans la foulée des nouvelles du casting de Dave Bautista, le meurtre-mystère a ajouté un autre suspect de grand nom sous la forme d’Edward Norton.

La date limite a suivi le fil d’Ariane pour révéler que le Club de combat et Royaume de Moonrise star rejoindra un casting qui devrait donner aux géants du streaming une bonne valeur pour leur investissement gigantesque sur le Couteaux sortis propriété.

Johnson revient à nouveau au poste de réalisateur et écrit le scénario, après avoir récemment signé un contrat exceptionnel de 400 millions de dollars plus avec Netflix pour deux suites. La production de la première suite débutera plus tard cet été.

Êtes-vous enthousiasmé par le potentiel pour Norton de fléchir ses côtelettes comiques impassibles à la Birdman et Le Grand Budapest Hotel? Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité du casting en vous rendant sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

