Edward Snowden dit que les efforts de la Chine pour interdire le bitcoin sont vains.

Le lanceur d’alerte et journaliste de la CIA, Edward Snowden, est un membre actif de la communauté crypto depuis que les gouvernements ont commencé à réprimer le monde entier. Plus tôt dans la journée, Snowden a tweeté dans un fil de son tweet d’un an sur le crash de Bitcoin au lieu de la répression de la cryptographie par les gouvernements. Snowden a également rappelé son tweet précédent lorsque le bitcoin était tombé à près de 4 000 $ en mars 2020.

Parfois, je repense à cela et je me demande combien de personnes ont alors acheté #Bitcoin. Il a augmenté d’environ 10 fois depuis, malgré une campagne mondiale coordonnée menée par les gouvernements pour saper la compréhension et le soutien du public à la crypto-monnaie. La Chine l’a même interdit, mais cela n’a fait que renforcer Bitcoin. https://t.co/pbnOFGfaVf – Edward Snowden (@Snowden) 3 octobre 2021

Snowden a qualifié de futiles les efforts du gouvernement pour sévir contre la cryptographie.

Edward Snowden a déclaré qu’en repensant à la baisse, il s’est rendu compte qu’à l’heure actuelle, Bitcoin avait augmenté dix fois depuis sa baisse de 2020. Il a en outre souligné que les efforts des gouvernements pour réprimer l’inévitable crypto étaient futiles, faisant référence à l’interdiction Bitcoin de la Chine et réitérant que l’interdiction rendait BTC plus fort que jamais. Indépendamment des répressions constantes, Bitcoin semble être en hausse au quatrième trimestre après sa baisse de septembre. Au cours des quatre premiers jours d’octobre 2021, BTC est déjà en hausse de près de 10 %. D’autres altcoins ont également considérablement augmenté ce mois-ci.

La Chine interdit les crypto-monnaies.

La répression à long terme de la crypto chinoise n’est plus une nouvelle. Le gouvernement autoritaire a brisé la communauté crypto du pays en attaquant d’abord les entreprises de crypto dans les métropoles, puis en descendant vers les petites provinces. Le gouvernement chinois occupe une position plutôt fructueuse, allant de la fermeture de centaines de fermes et d’échanges miniers à la faillite de détaillants individuels en imposant le commerce de crypto et l’exploitation minière en Chine comme illégaux. Comme indiqué précédemment, deux des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, Huobi et Binance, ont abandonné la lutte pour la crypto sur le territoire chinois. Huobi a annoncé la suspension des ouvertures de nouveaux comptes pour les utilisateurs chinois et a en outre confirmé la fermeture même des comptes existants dans l’arène avant minuit le 31 décembre 2021.