Edwards fait plus que doubler l’argent de Liverpool en tant que frais “convenus” pour la sortie de la clé

Liverpool a finalement convenu d’un montant avec Lyon pour le transfert de l’attaquant Xherdan Shaqiri, selon des informations.

L’international suisse aurait a dit aux chefs des Reds qu’il voulait trouver un nouveau défi cet été. Bien qu’il ait connu plusieurs moments marquants à Anfield, il est largement resté un joueur d’équipe. De plus, les blessures n’ont pas aidé sa cause et les spéculations sur son avenir ont augmenté ces derniers temps.

En effet, la Lazio a été le premier favori de la star de l’Euro 2020. Des rapports prétendaient que ils soumettraient une offre après la participation de Shaqiri au tournoi.

Cependant, l’équipe de Ligue 1 Lyon s’est emparée de la course et intérêts de transfert augmentés.

Au milieu de doutes antérieurs sur ses frais de sortie, le journaliste du Times, Paul Joyce, a déclaré que Shaqiri partirait pour 9,5 millions de livres sterling.

Cela pourrait s’avérer une perte après que Liverpool l’a signé pour sa clause de libération de 13 millions de livres sterling de Stoke en 2018.

Cependant, le journaliste ajoute que l’offre initiale de Lyon s’élevait à 4 millions de livres sterling.

En tant que tel, le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, a plus que doublé l’argent de Liverpool grâce à l’accord. La sortie est majeure, étant donné qu’il s’agit du premier départ senior de l’été à Anfield.

Liverpool pourrait, en conséquence, amener une autre nouvelle signature. Ils ont eu des liens avec un swoop pour un attaquant tout au long de la fenêtre de cet été, mais les objectifs les ont dépassés.

Pourtant, les Reds se sont renforcés à l’arrière central avec la signature d’Ibrahima Konate.

Klopp parle du talent de Haaland

Un joueur que Liverpool est peu susceptible de signer est l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, en particulier avec le modèle des Reds consistant à ne dépenser que ce qu’ils gagnent.

En effet, Haaland coûtera plus de 100 millions de livres sterling cet été, mais une clause de libération l’été prochain ramène ses honoraires à 64 millions de livres sterling.

Cependant, cela n’a pas arrêté Klopp regarder le Norvégien de loin, marquer des buts pour le plaisir au club qu’il dirigeait.

Haaland a marqué 62 buts en 63 matchs pour l’équipe allemande.

