Edwards met les roues en mouvement pour signer gratuitement la star de Bundesliga Klopp aime

Liverpool se serait mis en tête de la file d’attente pour signer une star de la Bundesliga de grande qualité, prête à entrer sur le marché des transferts gratuits à la fin de la saison.

Les Reds ont fonctionné astucieusement sur le marché des transferts au cours des dernières fenêtres, la qualité étant désormais investie sur la qualité. En effet, sur les trois dernières fenêtres, le club n’a signé que Thiago Alcantara, Diogo Jota et, plus récemment, Ibrahima Konaté pour des sommes importantes.

En tant que telles, leurs dépenses sont insignifiantes par rapport aux sommes énormes investies par les rivaux du titre Manchester United et Chelsea au cours de la même période.

Au lieu de cela, les Reds se sont concentrés sur le fait de lier un certain nombre de leurs noms de stars à des accords plus longs. En effet, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Fabinho, Alisson Becker et Virgil van Dijk a toutes les extensions écrites.

Et les Reds ont apparemment Mohamed Salah dans leur ligne de mire.

Il semble maintenant que le directeur du football de Liverpool, Michael Edwards, prépare un autre investissement judicieux en 2022.

En tant que tel, Todofijaches, via Caught Offside, affirme que Liverpool prépare un mouvement pour Matthias Ginter.

Le défenseur allemand très bien noté devient joueur autonome à la fin de la saison avec l’expiration de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach.

Et selon le point de vente espagnol, Edwards a déjà pris contact avec l’agent de Ginter au sujet d’un éventuel changement d’Anfield.

On prétend que le patron des Reds, Jurgen Klopp, est un grand fan de Ginter et aime sa polyvalence. Le joueur de 27 ans peut occuper un certain nombre de postes dans la défense et a également opéré à la base du milieu de terrain.

Doué techniquement, Ginter est également recherché par le Bayern Munich. Cependant, les Reds ont un avantage étant donné qu’en tant qu’équipe étrangère, ils peuvent ouvrir des pourparlers avec le joueur à partir du 1er janvier.

Ginter était également lié à Tottenham et à Chelsea cet été et il reste à voir si l’un ou l’autre ravivera leur intérêt.

Liverpool regarde Saint-Maximim

Liverpool aurait également jeté un œil sur Allan Saint-Maximin car ils prévoient de rafraîchir leur ligne avant.

Saint-Maximin a rejoint les Magpies pour un montant de 16,5 millions de livres sterling il y a deux ans. Il est depuis devenu un héros culte de la Premier League avec ses courses de maraude et sa ruse.

Il a inscrit trois buts et quatre passes décisives la saison dernière alors que Newcastle a terminé 12e du classement. Le joueur de 24 ans semble prêt pour une bien meilleure campagne cette fois-ci après avoir marqué contre Southampton et Leeds.

Il a également préparé ses coéquipiers pour des buts contre West Ham, Manchester United et Watford cette saison.

Et cette forme aurait alerté à la fois les Reds et Chelsea, tous deux passionnés par ses talents.

