Edwin Diaz contre Bryce Harper en neuvième manche

Le boricua Edwin Diaz face à un chaud Bryce harper à la neuvième manche avec un coureur dans la formation de départ dans le match de Mets de New York et le Philly Philadelphie lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball -MLB.

Pour la deuxième fois de cette saison 2021, Edwin Díaz et Bryce Harper se sont retrouvés, cette fois avec un match 3-2 en neuvième manche et un coureur sur but, un duel extrêmement séduisant, puisque le voltigeur arrive avec un rythme offensif enflammé, à tel point qu’il est à la lutte pour le MVP de la Ligue nationale dans les ligues majeures.

Le portoricain Díaz a été envoyé au monticule à la recherche de sauvetage et après avoir pris deux retraits et permis à un rival d’atteindre la première base, il a dû rencontrer Harper, qui avait déjà marqué ce lanceur lors de cette campagne MLB 2021, mais à cette occasion il était au stade Citizens Bank Park, domicile des Phillies dans la MLB.

Cette fois, le plus luxueux des Mets s’est vengé et a dominé le voltigeur des Phillies avec seulement quatre lancers (quatre balles rapides à 99 milles à l’heure), qui a frappé un ballon au champ gauche pour le dernier retrait qu’il lui a donné la victoire sur New York. 3-2 et ils continuent de se battre dans l’Est du National pour la position en séries éliminatoires.

Ici la vidéo :

FINALE Les Mets reviennent par derrière pour battre les Phillies 3-2. Edwin Díaz avec la sauvegarde. #WapaDeportes pic.twitter.com/J6AlxdJFaT – #WAPADeportes (@wapadeportes) 20 septembre 2021

Après ce duel, “El Sugar” Díaz a remporté son 30e arrêt de la saison 2021, devenant le premier Portoricain à réussir à sauver ce nombre de matchs en une saison dans la Ligue américaine et la Ligue nationale. Alors que Harper est allé 2-0, avec deux buts sur balles, un point produit et un but.