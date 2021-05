Edwin Diaz le souffle presque pour Mets, sort avec le dos serré ⋆ .

PHILADELPHIE – La version 2019 d’Edwin Diaz a refait surface dimanche soir, et seuls une critique vidéo favorable et un sauvetage de fin de match par Jeurys Familia l’ont épargné, ainsi que les Mets, d’un désastre à part entière.

Confié avec une avance de quatre points en neuvième manche, Diaz a eu la chance de n’en cracher que trois avant de repartir avec ce que les Mets ont qualifié de dos raide dans une victoire sauvage de 8-7 contre les Phillies à Citizens Bank Park.

“Quatre points d’avance, nous pensions que Diaz pouvait nous fermer la porte, c’était donc la décision”, a déclaré Luis Rojas. «Nous allions avec lui à cause de la façon dont il a lancé le ballon. Nous voulions fermer la porte et nous étions assez confiants qu’il allait le faire.

«Malheureusement, ce qui s’est passé et à quel point il est devenu serré, il n’a pas pu terminer ses lancers, cela l’a mis dans une situation difficile.

Diaz, qui avait affiché huit sorties consécutives sans permettre une course méritée depuis le 10 avril, a marché son premier batteur, Didi Gregorius, pour ouvrir le neuvième. Roman Quinn a ensuite plaqué la première manche de la manche avec un triple avec un retrait au centre droit.

Edwin Diaz a quitté le match avec un dos raide après avoir failli perdre une avance de quatre points pour les Mets dimanche soir. .

Après un retrait au bâton d’Odubel Herrera, Diaz a également marché Matt Joyce pour les coureurs dans les virages avec deux retraits. Hoskins a suivi avec ce qui était à l’origine considéré comme un circuit égalitaire à droite, mais le jeu a été annulé via la relecture – bien que le ballon semble dégager la balustrade – et Hoskins a été invité à revenir au deuxième but dans un match 8-7.

Pendant que l’examen se déroulait, Diaz a fait signe à un entraîneur et a été remplacé par Familia, qui a retiré Bryce Harper sur une balle rapide 2-2 avec le point égalisateur au deuxième rang pour le retrait final.

“Lorsque [pitching coach] Jeremy Hefner a fait une visite au monticule, [Diaz] lui a dit que son dos était un peu serré mais qu’il pouvait toujours lancer et qu’il voulait le traverser », a déclaré Rojas. «Il s’est resserré tout au long de la sortie, et après [Hoskins] doublé, quand ils vérifiaient la rediffusion, j’ai remarqué que [Diaz looked] serré.

«C’était difficile pour lui de vraiment tourner avec son noyau et d’obtenir une extension sur ses terrains, alors c’est à ce moment-là que nous l’avons tiré. Nous verrons comment il va [on Monday]. »

À sa première saison avec les Mets en 2019 après un échange de Seattle, Diaz a subi sept arrêts ratés et a été martelé pour 15 circuits et une MPM de 5,59 en 66 apparitions. Avant la sortie de dimanche, le droitier avait rebondi pour afficher une MPM de 1,77 en 27 matchs en 2020 et 2021.