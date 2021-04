Edwin Luna apprécie l’évolution musicale

Assis dans son salon, Edwin Luna se souvient de cette année 2010 où il a fondé La Trakalosa de Monterrey, lorsque le régional mexicain était un genre très jaloux qui n’ouvrait pas ses portes à des collaborations avec d’autres artistes.

« Nous étions tous très conservateurs et nous avons dit: » Je n’ai pas à changer de style « », a-t-il déclaré à El Sol de México via Zoom.

Mais aujourd’hui, les choses ont changé, la vitesse à laquelle l’industrie évolue grâce au streaming les a amenés à se rendre compte que pour continuer à grandir, ils ont besoin d’autres collègues, quel que soit leur style ou depuis combien de temps ils sont en affaires.

« C’est le moyen de continuer en force, et si pour y parvenir il faut accepter qu’un autre genre musical ou une autre proposition différente arrive, il faut le faire », poursuit-il. «Il s’avère que les nouvelles générations ne viennent pas avec cette idée d’écouter un seul style, elles disent ‘je n’aime pas ça, je ne t’écoute pas’, et c’est tout. C’est pourquoi il faut prendre un risque ».

Rejoindre les différents réseaux sociaux a également fait partie de cette évolution, mais c’est l’un des aspects les plus difficiles à comprendre pour certains artistes.

«Il y a près de deux ans, j’ai commencé à utiliser Tik Tok, et j’étais l’un des artistes les plus attaqués et critiqués de la région mexicaine parce qu’ils se demandaient ce qu’un interprète de groupe faisait en utilisant des plates-formes pour enfants, et maintenant tout le monde l’utilise parce qu’ils ont réalisé qu’il projette nous beaucoup. C’est là que je vais, il faut enlever ces bandeaux maintenant ».

Cette mentalité l’a amené à collaborer avec des artistes tels que María León et la péruvienne Johana Rodríguez, avec qui il a récemment sorti une chanson intitulée Contigo qui mêle le régional et la cumbia villera.

Avec un immense sourire sur son visage, il raconte que grâce à cette chanson, il récolte un groupe de fans en Argentine, où vit Johana, un exploit qu’il a vu très loin lorsqu’il a commencé sa carrière.

«Je n’avais jamais imaginé enregistrer une chanson de ce type, et découvrir que je suis aux premières places en Argentine est très surprenant. Vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de limites, nous nous dirigeons déjà vers un moyen de se diversifier et pourquoi pas d’atteindre un autre pays, ce qui était auparavant considéré comme impossible ».

Mais tout ce qui brille n’est pas en or, et Edwin le sait parfaitement. Lorsque vous vous asseyez pour explorer les nouvelles propositions qui se trouvent sur Internet, analysez attentivement le profil des artistes, pour partager et, si nécessaire, soutenir directement ceux qui montrent une véritable passion pour la musique.

Toujours fidèle à la connaissance des nouveaux formats, il rejoint ce samedi 20 mars à 18h00 le Festival Arremangado, un événement en ligne où il se produira aux côtés d’artistes tels que Virlán García, Giovanny Ayala, Régulo Caro et Nuevo Element; dans lequel il y aura également un hommage spécial à Jenny Rivera.

«Nous allons rencontrer des collègues qui n’ont pas pu vivre ensemble depuis longtemps à cause de toute cette situation, mais de cette façon nous pouvons le faire, en partageant cette soirée musicale», a-t-il conclu.