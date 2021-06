Edwin Poots démissionne quelques semaines seulement après être devenu chef du DUP – révolte interne | Politique | Nouvelles

Sa démission est intervenue à la suite d’une réunion des dirigeants du parti au siège du DUP dans l’est de Belfast.

Dans un communiqué, il a déclaré : « J’ai demandé au président du parti de lancer un processus électoral au sein du parti pour permettre l’élection d’un nouveau chef du Parti unioniste démocrate.

“Le parti m’a demandé de rester en poste jusqu’à ce que mon successeur soit élu.

“Cela a été une période difficile pour le parti et le pays et j’ai fait part au président de ma détermination à faire tout mon possible pour que le syndicalisme et l’Irlande du Nord puissent progresser vers une position plus forte.”

Ceci est une nouvelle en développement, d’autres à suivre.