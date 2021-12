Edwin van der Sar: les rumeurs de Dean Henderson à l’Ajax n’ont aucun sens

270

Le PDG de l’Ajax, Edwin van der Sar, a répondu aux rumeurs selon lesquelles Dean Henderson devait quitter Manchester United à la recherche de minutes régulières.

Le jeune gardien a connu des moments difficiles cette saison en raison de maladies et de blessures.

Selon VoetbalZone, interrogé sur l’intérêt de l’Ajax pour Henderson, Van der Sar a déclaré : « J’ai entendu dire qu’aujourd’hui, vous pouvez louer des bureaux [agencies] pour deux mille euros par mois pour que de très beaux messages sur les joueurs soient lancés dans le monde.

« Sur les réseaux sociaux, pour ainsi dire. Vous êtes en lien permanent avec des joueurs, qu’ils viennent d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Est. Mais non, ce [Henderson interest] ça n’a aucun sens. »

David de Gea a pleinement profité de l’absence d’Henderson et est essentiellement revenu à son meilleur niveau.

La forme de l’Espagnol expérimenté était si mauvaise la saison dernière qu’il a affronté un véritable challenger pour son poste pour la première fois depuis quelques années.

Depuis la courte période de bonne forme de Sergio Romero sous Louis van Gaal, De Gea n’a pas senti que sa position était menacée.

En fait, Henderson a assez bien fait qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles il commencerait cette saison en tant que premier choix du club.

Malheureusement, l’Anglais est tombé malade et n’a pas récupéré assez rapidement, et De Gea est revenu plus affamé que jamais pour la pré-saison.

Henderson semble maintenant peu susceptible de prétendre à une place dans le onze de départ, bien que Ralf Rangnick ait tenu à donner à tout le monde une chance d’impressionner.

Le manque de minutes a fait grandir des rumeurs sur le désir du diplômé de l’académie de partir pour se développer, certains affirmant même qu’il pourrait partir définitivement et pas seulement en prêt.

L’Ajax serait favorable à la signature d’Henderson en raison du transfert prévu d’Andre Onana à l’Inter Milan, mais Van der Sar a rejeté cette nouvelle.