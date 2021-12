Edwin van der Sar ouvert au prochain défi alors que les liens du PDG tourbillonnent – Man United News And Transfer News

L’ancien gardien de Manchester United, Edwin van der Sar, a de nouveau été associé au poste de PDG du club.

Ed Woodward devrait quitter son emploi dans les semaines à venir après avoir démissionné en avril de cette année.

De nombreuses personnes sont fortement liées au rôle qui sera bientôt vacant, mais Van der Sar est un nom que de nombreux fans aimeraient voir remplacer le vice-président exécutif sortant.

L’ancien gardien de but néerlandais a passé six ans au club de 2005 à 2011 après des passages précédents à l’Ajax, à la Juventus et à Fulham.

Il a ensuite pris sa retraite, quittant Man United et rejoignant l’Ajax en tant que directeur marketing en 2012.

Il a ensuite été promu au poste de PDG du club en juin 2016 où il a connu un grand succès ces dernières années en Eredivisie.

Selon le Manchester Evening News, l’homme de 51 ans a insisté sur le fait qu’il était « très heureux » aux Pays-Bas.

« Chaque travail que vous faites, vous voulez le faire aussi bien que possible », a déclaré l’ancien gardien de but.

«Je pense que nous avons eu du succès sur le terrain en tant que joueur, remporté des trophées, obtenu le respect, pour nous, il est important de faire le même tour qu’un réalisateur dans la position que nous faisons maintenant.

«Être lié ou parler est quelque chose que nous aimons, bien sûr, cela signifie que nous faisons, mais le sentiment est que nous ne sommes pas encore prêts ici à Amsterdam.

« Il y a encore de la place pour s’améliorer, nous avons eu un entretien avec lui l’année dernière [Erik ten Hag] et il a vu une réelle amélioration dans l’équipe et une possibilité de performer à un niveau supérieur, c’est comme ça qu’il fait ça, les joueurs se développent, c’est fantastique.

Certains fans de United seront déçus d’entendre cela car il semble maintenant peu probable qu’il revienne au club en tant que PDG.

Une autre personne liée au poste est le directeur général actuel, Richard Arnold, qui est au club depuis 2008.

Van der Sar n’a jamais éliminé la possibilité de revenir au club en tant que PDG, ce qui laisse un peu d’espoir aux fans qui souhaitent le voir revenir.

Il a déclaré: « Il y a toujours une prochaine étape, vous voulez avoir une nouvelle expérience, » voyons s’il peut faire le tour une autre fois « probablement à la fin en tant que joueur, vous ressentez en quelque sorte l’envie de passer à l’étape suivante, un nouveau défi , vous êtes sur une piste morte.

« Par exemple, à l’Ajax je voulais un nouveau challenge [and] Je suis allé à la Juventus, à la Juventus j’étais une piste morte, j’ai fini à Fulham – peut-être resté un ou deux ans de trop – à la fin, j’ai obtenu l’accord ou le transfert qui pourrait terminer ma carrière à un niveau élevé puis jouer six ans.

« À la fin, vous voudrez probablement relever le prochain défi, mais pour le moment, nous sommes extrêmement bien ici à Amsterdam. »

United pourrait annoncer le prochain PDG dans les prochains jours alors que Woodward commence à quitter le club.