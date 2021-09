Eero Pro 6, le nouveau routeur maillé tri-bande WiFi 6 d’Amazon avec un contrôleur domestique intégré | La technologie

Elle vient d’être présentée, et est déjà en vente en Espagne. Le routeur le plus puissant d’Amazon est capable de gérer jusqu’à 75 appareils en même temps.

Petit à petit, tous les routeurs délaissent le WiFi 5, pour passer au WiFi 6. La raison est simple : la vie moderne. Chaque fois que nous connectons plus d’appareils différents en même temps au routeur, le WiFi 5 ne peut plus le faire.

Amazon vient de sortir eero Pro 6, son nouveau routeur maillé WiFi 6 tri-bande qui intègre également le contrôleur de maison numérique intelligent Zigbee.

Avec ce routeur, vous pourrez non seulement vous connecter à Internet jusqu’à 75 appareils en même temps, mais vous pouvez aussi contrôler les appareils domestiques pas besoin de matériel supplémentaire. Et avec commande vocale via Alexa.

Routeur unique eero Pro 6 a une portée allant jusqu’à 190 mètres carrés, qui couvre 90% des foyers espagnols.

Mais tu peux mailler jusqu’à trois routeurs, à la fois filaire et sans fil, pour couvrir une zone allant jusqu’à 560 mètres carrés, sans perte de performances.

La caractéristique principale de eero Pro 6 C’est son connexion Wi-Fi 6 tri-bande. Amazon ne le précise pas dans le communiqué, mais nous supposons qu’aux bandes habituelles 2,4 et 5 GHz, il ajoute la bande 6 GHz du WiFi 6/6E, portée plus courte, mais plus rapide :

Le WiFi 6, en plus d’offrir plus de vitesse et plus de stabilité dans les connexions, vous permet de gérer beaucoup plus d’appareils en même temps sans attendre.

Il crée également technologies pour réduire les interférences des obstacles et des réseaux du voisin.

Il est idéal si vous vivez dans un appartement avec de nombreux voisins, ou si vous connectez plusieurs appareils en même temps : mobiles, téléviseurs, ordinateurs, consoles, enceintes, etc. Vous pouvez profiter du contenu 4K ou jouer en multijoueur sans interruption, même avec de nombreux appareils connectés.

Une autre nouveauté du routeur eero Par 6 c’est qu’il intègre un contrôleur de maison numérique Zigbee. À partir de l’application du routeur, vous pouvez contrôler les appareils intelligents compatibles avec Zigbee : lumières, serrures, prises, thermostats et autres.

Aussi est pris en charge par Alexa, pour pouvoir éteindre Internet avec votre voix lorsque vous dînez en famille par exemple, ou lorsque vos enfants vous ignorent si vous leur demandez de laisser leur téléphone portable…

L’abonnement est également disponible eero Sécurisé, qui ajoute la sécurité en ligne et le contrôle parental, et Sécurisé +, avec trois applications : 1Password pour la gestion des mots de passe, Malwarebytes pour la protection contre les malwares et Encrypt.me pour le VPN pour tous vos appareils.

Les routeur eero Pro 6 il a un prix de 249 euros. Il est également vendu en pack de 3 routeurs pour 639 euros.

L’abonnement eero Sécurisé Il coûte 3,99 euros par mois. Sécurisé + il monte à 10,99 euros par mois.