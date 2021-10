Eero Pro 6, le nouveau routeur maillé tri-bande WiFi 6 d’Amazon fait ses débuts avec une remise de 20 % | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le routeur WiFi 6 le plus puissant d’Amazon est maintenant en vente et arrive en Espagne avec d’importantes économies.

Si, à la maison ou au bureau, de nombreux appareils sont connectés en même temps et que vous souhaitez qu’ils puissent tous fonctionner à une vitesse maximale, vous avez besoin d’un routeur WiFi 6.

Le nouveau Le routeur eero Pro 6 d’Amazon avec WiFi 6 fait ses débuts avec une remise de 50 euros. Il a un prix de 199 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Car la première chose qui se démarque, ce routeur puissant est pour son énorme portée de jusqu’à 190 mètres carrés. Mais vous pouvez également mailler jusqu’à trois routeurs, à la fois par câble et sans fil, pour couvrir une zone allant jusqu’à 560 mètres carrés.

C’est un routeur WiFi 6 triple bande. Amazon ne le précise pas dans ses spécifications, mais nous supposons qu’aux bandes 2,4 et 5 GHz habituelles, il ajoute la nouvelle bande 6 GHz.

Peut travailler avec Vitesses Internet jusqu’à 1 Gbit/s.

La nouvelle norme WiFi 6 remplace le WiFi 5 (802.11 ac). Sa principale caractéristique est que vous pouvez gérer jusqu’à 75 appareils en même temps : mobiles, PC, consoles, téléviseurs, enceintes, etc.

Non seulement il prend en charge plus de connexions en même temps, mais elles sont plus stables et peut envoyer et recevoir des données sans attendre. Il lance également des technologies pour réduire les interférences des obstacles et des réseaux voisins.

Il est idéal si vous vivez dans un appartement avec de nombreux voisins, ou si vous connectez plusieurs appareils en même temps : mobiles, téléviseurs, ordinateurs, consoles, enceintes, horloges, etc. Vous pouvez profiter du contenu 4K ou jouer en multijoueur sans interruption, même si toute la famille est connectée.

En outre eero Pro 6 intègre un contrôleur domestique numérique Zigbee. À partir de l’application du routeur, vous pouvez contrôler les appareils intelligents compatibles avec Zigbee : lumières, serrures, prises, thermostats et autres.

En utilisant uniquement la voix, via Alexa, il est possible de donner des ordres pour éteindre les lumières ou allumer le chauffage.

Et tout est très simple à configurer, grâce à l’application développée par Amazon.

Le nouveau Le routeur eero Pro 6 d’Amazon avec WiFi 6 fait ses débuts avec 50 euros de réduction. Il a un prix de 199 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

