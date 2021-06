Eero Pro 6 vs. Eero 6 : Lequel devriez-vous acheter ?

Démarreur Wi-Fi 6

Eero 6

Maillage de vitesse Gigabit

Eero Pro 6

Eero 6 est une solide mise à niveau de la ligne de base Eero. Il apporte avec lui le Wi-Fi 6, qui porte les performances de 5 GHz jusqu’à 1200 Mbps avec les appareils compatibles. Même si vous n’avez pas mis à niveau vos appareils sans fil pour profiter du Wi-Fi 6, cela garantit une connexion plus rapide entre les différents routeurs de votre maillage.

129 $ sur Amazon

Avantages

Le Wi-Fi 6 augmente les performances du maillage AX1800 offre une vitesse suffisante pour plus de personnes Compatible avec tous les Eeros existants

Les inconvénients

Le Wi-Fi double bande est moins bon pour les performances du maillage Un seul port Ethernet ouvert sur le routeur de base

Eero 6 Pro possède toutes les meilleures fonctionnalités d’Eero 6 avec un peu plus de tout. Une connexion tri-bande permet au maillage d’atteindre des vitesses gigabit avec une bande supplémentaire de 5 GHz. Les deux ports Ethernet gigabit sur chaque routeur vous permettent de connecter des appareils filaires à un nœud sans perdre de vitesse, même avec une connexion rapide.

229 $ sur Amazon

Avantages

Wi-Fi 6 tri-bande offre une vitesse gigabit Compatible avec tous les backhaul Eeros Dedicated existants maintient une vitesse de maillage élevée

Les inconvénients

Plus cher Un seul port Ethernet ouvert sur le routeur de base

La principale différence entre ces deux routeurs est la vitesse maximale, l’Eero Pro 6 offrant des vitesses supérieures à 1 Gbit/s avec facilité, même lorsqu’il est connecté à un nœud distant. Alors qu’un seul routeur Eero 6 prend en charge une connexion gigabit à lui seul, vous partagerez votre bande de 5 GHz en divisant votre vitesse de 1200 Mbps si vous ajoutez plus de nœuds. Cela permet des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps avec une petite marge, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des gens.

Eero Pro 6 vs. Eero 6 : Avez-vous besoin d’un autre groupe ?

Si vous déployez l’un de ces routeurs seul, la vitesse que vous obtiendrez sera fondamentalement identique, la plupart des appareils Wi-Fi 6 atteignant un maximum de 1200 Mbps. Si vous n’en avez besoin que d’un dans un espace ouvert de moins de 1 500 pieds carrés, il y a très peu de raisons de passer à l’Eero Pro 6. Bien qu’un Eero puisse être un excellent routeur autonome dans un petit espace, ils sont conçus pour fonctionner ensemble.

Si vous déployez deux Eeros ou plus dans votre maison, la bande supplémentaire de 5 GHz d’Eero Pro 6 maintiendra facilement des vitesses de transmission supérieures à 1 Gbit/s. Tous les nœuds de votre maillage devront communiquer entre eux pour fonctionner.

Source : Eero

Avec une seule bande de 5 GHz, l’Eero 6 doit partager cette connexion avec les appareils sans fil et la communication avec l’Eero connecté à votre modem. Cela réduit essentiellement de moitié la vitesse du meilleur scénario de 1200 Mbps, ce qui conduit à la recommandation d’Eero pour 500 Mbps. Ceci est similaire à nos tests du Wi-Fi 5 Eero qui avait des vitesses d’environ 400 Mbps ou environ la moitié de sa vitesse de bande de 867 Mbps à 5 GHz.

Eero 6 Eero 6 Pro Wi-Fi Wi-Fi 6 double bande Wi-Fi 6 tri-bande Vitesse sans fil AX1800

600 Mbps à 2,4 GHz, 1200 Mbps à 5 GHz AX4200

600 Mbps à 2,4 GHz, 1200 Mbps à 5 GHz, 2400 Mbps à 5 GHz Flux spatiaux 4 8 Largeur de canal 20, 40, 80 MHz 20, 40, 80 MHz Ethernet 2 2 Couverture (unique) 1 500 pieds carrés 2 000 pieds carrés Dimensions 3,91 x 3,82 x 2,42 pouces 5,3 x 5,3 x 2,1 pouces

Eero Pro 6 contre Eero 6 : Logiciel

Eero Pro 6 et Eero 6 sont tous deux configurés et gérés avec l’application Eero. Cette application vous guidera tout au long du processus d’installation et vous permettra de configurer vos paramètres sans fil. Vous pourrez également inspecter la qualité de votre lien maillé et voir quels appareils sont connectés. Eero Secure et Eero Secure+ sont inclus avec l’application Eero. Ces abonnements peuvent renforcer la sécurité de votre connexion avec une protection antivirus en temps réel ainsi que des logiciels utiles comme un gestionnaire de mots de passe et un VPN. Le plan de base Eero Secure est de 2,99 $ par mois ou 29 $ par an, tandis qu’Eero Secure+ est de 9,99 $ par mois ou 99 $ par an.

Pour votre maison intelligente, Eero 6 et Eero Pro 6 incluent tous deux un hub de maison intelligente Zigbee. Si vous avez des appareils domestiques intelligents compatibles, cela peut simplifier votre réseau. Eero inclut également la prise en charge d’Alexa, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’Amazon possède Eero.

Enfin, Eero 6 et Eero Pro 6 prennent également entièrement en charge HomeKit. Cela signifie que les maisons intelligentes utilisant le HomeKit d’Apple et un Eero 6 ou Pro 6 bénéficient d’une plus grande sécurité pour leurs accessoires HomeKit. Vous pouvez choisir d’autoriser les appareils à voir uniquement les appareils Apple locaux, ou vous pouvez leur donner un accès automatique à des sites et appareils prédéterminés. Enfin, vous pouvez désactiver ces contrôles purement et simplement si vous le souhaitez. Cependant, vous aurez toujours besoin d’un hub Apple HomeKit séparé.

Eero Pro 6 vs. Eero 6 : obtenez la bonne couverture

Source : eero

Eero Pro 6 est extrêmement compact pour les spécifications qu’il contient, d’autant plus qu’il parvient toujours à couvrir jusqu’à 2 000 pieds carrés. Ce n’est pas mal, et deux ou trois devraient pouvoir couvrir facilement toute une maison. Gardez à l’esprit que vous souhaitez suracheter un peu la couverture avec les routeurs sans fil pour tenir compte des éléments qui affecteront négativement la force du signal, tels que les murs. Si vous avez une maison avec des murs en béton ou en plâtre, votre signal diminuera rapidement d’une pièce à l’autre.

Votre maillage fonctionnera de manière optimale lorsque chaque nœud est fortement connecté à un autre. Assurez-vous de prévoir des chevauchements pour vous assurer que vos vitesses restent élevées. Votre vitesse la plus rapide ne sera jamais aussi rapide que la connexion la plus lente entre votre appareil et le modem.

Eero 6 couvre une superficie plus modeste de 1 500 pieds carrés, vous aurez donc besoin de plus de nœuds pour couvrir une maison. Pourtant, pour de nombreuses maisons de deux ou trois chambres, deux ou trois nœuds Eero 6 devraient suffire. Il n’y a pas besoin de trop s’inquiéter pour obtenir ce droit immédiatement puisque des nœuds peuvent être ajoutés facilement si nécessaire.

Si vous cherchez quelque chose pour couvrir un studio ou un espace similaire petit et ouvert, l’un ou l’autre routeur devrait faire un excellent travail. Si vous n’avez besoin que d’un seul routeur, l’Eero 6 pourra fournir des vitesses gigabit car il n’aura pas besoin de partager sa bande de 5 GHz avec le maillage.

Eero Pro 6 vs. Eero 6 : étendez votre maillage

Eero excelle en compatibilité. Si vous avez un ancien maillage Eero dans votre maison, il n’est pas nécessaire de vous en débarrasser. Vous pouvez créer un maillage plus rapide avec les nouveaux Eeros aux endroits dont vous avez besoin tout en gardant vos anciens Eeros en service là où la vitesse n’est pas vraiment un gros problème, comme un garage détaché. Assurez-vous simplement de connecter votre Eero le plus rapide directement au modem.

Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre maillage Eero 6 ou Eero Pro 6, vous devez vous en tenir à un Eero compatible Wi-Fi 6 pour l’extension. Vos trois meilleures options pour étendre votre maillage Eero Pro 6 sont davantage de routeurs Eero Pro 6 pour la meilleure vitesse possible, suivis d’un Eero 6 ou d’un Eero 6 Extender. Les capacités sans fil de l’Eero 6 Extender sont identiques à celles de l’Eero 6 standard, mais il lui manque des ports Ethernet. Pourtant, pour 40 $ de moins, c’est une excellente option.

Source : Eero

Eero Pro 6 vs. Eero 6 : Lequel devriez-vous acheter ?

Il ne fait aucun doute que Eero Pro 6 est plus rapide que Eero 6 et les deux routeurs sont compétitifs avec les meilleurs routeurs sans fil que vous pouvez obtenir. Il convient également de rappeler qu’Eero n’est pas la seule solution Wi-Fi pour toute la maison. La question principale est de savoir si vous avez besoin ou non de ce genre de vitesse. Plus de gens que jamais demandent beaucoup à leurs réseaux domestiques en raison du travail à domicile ou même de la fréquentation de l’école à domicile. Les connexions Gigabit sont excellentes, et si vous en avez une, Eero Pro 6 est fait pour vous.

Pour la plupart des gens, 500 Mbps est probablement plus rapide que la connexion pour laquelle vous payez, ce qui fait de l’Eero 6 le meilleur choix. Vous pouvez également dépenser l’argent que vous avez économisé sur votre Eero de base pour ajouter un autre Eero 6 ou Eero 6 Extender afin de vous assurer que la couverture est cohérente dans toute votre maison. Pour la plupart des gens, Eero 6 sera plus que suffisant pendant un certain temps.

Démarreur Wi-Fi 6

Routeur Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6

Assez rapide pour la plupart des gens avec une extension facile

Recommandé pour des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps, Eero 6 prend en charge le Wi-Fi 6 et conserve les excellentes options de configuration et d’extension de l’application Eero.

Maillage de vitesse Gigabit

Routeur Wi-Fi 6 maillé tri-bande Amazon eero Pro 6

Vitesses Gigabit et couverture transparente dans votre maison

Eero Pro 6 ajoute une autre bande Wi-Fi pour offrir facilement des vitesses sans fil gigabit avec une couverture extensible dans toute votre maison.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pas de nid ? Aucun problème!

Vous cherchez des alternatives au Nest Wifi ? Voici les meilleures options.

Le Nest Wifi de Google est peut-être l’un des matériels de réseau maillé les plus connus sur le marché, mais c’est loin d’être la seule option disponible. Si vous cherchez des alternatives, il y en a beaucoup – et beaucoup d’entre elles font exploser Google.