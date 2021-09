Eero Pro 6 vs. Eero Pro : faut-il mettre à niveau ?

L’Eero le plus rapide

Eero Pro 6

Encore assez pour la plupart

Eero Pro

Eero Pro 6 n’est pas seulement l’Eero le plus rapide de tous les temps, mais sa vitesse est comparable à celle des autres routeurs à son prix. Le Wi-Fi tri-bande AX4200 fait de ce routeur un excellent choix pour ceux qui essaient de tirer le meilleur parti de leur connexion Internet gigabit. C’est également l’un des routeurs Wi-Fi 6 les plus compacts à cette vitesse.

229 $ sur Amazon

Avantages

Le Wi-Fi tri-bande rapide AX4200 est suffisamment rapide pour les connexions gigabit Taille compacte par rapport aux autres routeurs Wi-Fi 6 Le logiciel Eero est facile à utiliser et stable Extension de maillage avec tous les autres Eeros

Les inconvénients

Seuls deux ports Ethernet par nœud Eero Secure et Secure+ nécessitent un abonnement

L’Eero Pro est un routeur solide, même en considérant sa vitesse inférieure. Son Wi-Fi tri-bande est idéal pour des performances de maillage cohérentes et peut facilement fournir une grande vitesse pour une connexion Internet jusqu’à 550 Mbps. Il est plus compact que la variante Wi-Fi 6, ce qui le rend plus facile à dissimuler dans une pièce.

199 $ sur Amazon

Avantages

Wi-Fi AC2200 tri-bande solide pour des performances de maillage cohérentes Le logiciel Eero de taille compacte est facile à utiliser et stable Extension du maillage avec tous les autres Eeros

Les inconvénients

Seuls deux ports Ethernet par nœud Eero Secure et Secure+ nécessitent un abonnement Des performances lentes pour le prix

Ces deux routeurs peuvent constituer la base d’un système maillé solide et fiable. Les deux options couvriront les besoins de la plupart des gens avec des fonctionnalités logicielles identiques et une compatibilité avec tous les autres Eeros pour l’extension. L’Eero Pro 6 augmente la vitesse et la couverture grâce à une taille légèrement plus grande et une configuration Wi-Fi 6 plus moderne. Cela ressemble à de l’argent bien dépensé à 30 $ de plus que l’ancien Eero Pro, surtout si vous avez ou pourriez passer à une connexion Internet plus rapide que 500 Mbps.

Eero Pro 6 contre Eero Pro : une grosse mise à jour

Source : Samuel Contreras / Android Central

À première vue, l’Eero Pro et l’Eero Pro 6 ressemblent au même appareil, mais le Pro 6 contient plusieurs mises à niveau intéressantes. La première et la plus évidente mise à niveau est le Wi-Fi 6, également connu sous le nom de 802.11ax, qui peut immédiatement fournir des mises à niveau de vitesse aux appareils compatibles. Si vous construisez un maillage Eero, vous bénéficiez également d’une vitesse supplémentaire pour votre connexion maillée.

Eero Pro a une vitesse de connexion totale de AC2200, qui se décompose à environ 866,7 Mbps sur chaque bande haute et basse de 5 GHz et à environ 400 Mbps sur la bande de 2,4 GHz. Sur l’Eero Pro 6, une bande haute 5 GHz plus robuste a 2402 Mbps grâce à une configuration d’antenne 4×4 par rapport à 2×2 sur la génération précédente Pro. La bande basse de 5 GHz a 1201 Mbps et la bande de 2,4 GHz est de 574 Mbps, ce qui constitue la connexion AX4200 de l’Eero Pro 6.

Cette mise à niveau assez importante de la vitesse permet à Eero de recommander le Pro 6 pour les connexions gigabit, soit environ le double de la vitesse de l’ancien Pro à 550 Mbps. Alors que seuls les appareils Wi-Fi 6 pourront accéder à la pleine vitesse de ces routeurs, les anciens appareils Wi-Fi 5 seront pris en charge et devraient également voir des améliorations de vitesse lorsqu’ils sont connectés à un nœud Eero Pro 6 distant grâce au lien plus fort entre chaque point.

Eero Pro 6 Eero Pro Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi tribande 5 (802.11ac)

Vitesse tribande AX4200 AC2200 Ports Ethernet 2 2 Couverture recommandée 2 000 pieds carrés 1 750 pieds carrés Dimensions 134,49 mm x 52,6 mm 120,6 mm x 31,5 mm

Eero estime que l’ancien Eero Pro peut couvrir environ 1 750 pieds carrés avec une seule unité, tandis que le plus récent Eero Pro 6 prend jusqu’à 2 000 pieds carrés. Cependant, la couverture et les performances supplémentaires de l’Eero Pro 6 s’accompagnent d’une pénalité de taille car le boîtier est nettement plus haut. Les deux routeurs sont plutôt compacts par rapport à certains des meilleurs routeurs maillés de leur catégorie, mais l’Eero Pro 6 sera toujours plus difficile à dissimuler.

Eero Pro 6 vs. Eero Pro : extras Eero

Les deux routeurs peuvent exécuter la suite complète de logiciels Eero. Cela inclut l’intégration d’Alexa et la gestion simple des appareils dans l’application Eero sur Android ou iOS, ainsi qu’une extension de maillage facile. Vous pouvez voir votre trafic et votre utilisation d’Internet et activer et désactiver l’accès Internet pour chaque appareil individuellement. Eero prend en charge les configurations modernes, y compris la sécurité WPA3 et IPv6. La redirection de port est également prise en charge dans l’application, contrairement à de nombreux autres systèmes maillés.

Eero vous donne également la possibilité de vous inscrire à Eero Secure et Eero Secure+. Le premier comprend un ensemble de fonctionnalités de sécurité de base, un filtre de contenu, un blocage des publicités et un moniteur d’appareil pour 2,99 $ par mois. Eero Secure+ ajoute un logiciel antivirus, un gestionnaire de mots de passe et un abonnement VPN pour 9,99 $ par mois. Bien sûr, ces fonctionnalités pourraient être obtenues séparément, mais certains apprécieront la commodité du package d’Eero.

Eero Pro 6 vs. Eero Pro : Construisez votre maillage

Source : Eero

Pour obtenir la meilleure vitesse possible de votre maillage, vous devez vous assurer que le reste des Eeros de votre maillage prend en charge les vitesses que vous attendez. Pour obtenir des vitesses de maillage gigabit à partir de votre maillage Eero Pro 6, vous devrez vous en tenir aux nœuds Eero Pro 6. Vous pouvez même coupler vos nœuds Eero avec l’un des meilleurs supports muraux Eero pour les garder à l’écart.

Gardez à l’esprit que si vous mixez dans des Eeros plus anciens, vous serez limité à la vitesse du nœud lorsqu’il y sera connecté.

L’extension de votre Eero Pro est une expérience très similaire, avec la meilleure expérience possible provenant d’autres nœuds Eero Pro. Un Eero 6 ou Eero 6 Extender peut sembler une bonne option car il prend en charge jusqu’à 500 Mbps, mais ces vitesses ne seront pas possibles en raison du matériel Wi-Fi 5 de l’Eero Pro.

Eero Pro 6 vs. Eero Pro : est-il temps de passer au Wi-Fi 6 Eero ?

Ces deux routeurs maillés fourniront une vitesse plus que suffisante pour la plupart des gens. La recommandation Eero 550 Mbps pour l’Eero Pro signifie qu’il offrira une grande vitesse à des dizaines d’appareils et diffusera des vidéos 4K à plusieurs. Avec la mise à niveau de l’Eero Pro 6 vers la prise en charge de 1 Gbit/s, ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti d’une connexion gigabit ne seront pas limités par leur routeur. Grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6 du Pro 6, il pourra également répondre aux demandes croissantes de votre réseau pendant quelques années. Comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile et demandent toujours plus à leurs réseaux, il est avantageux d’être prêt pour la prochaine génération d’appareils sans fil.

L’Eero le plus rapide

Routeur Wi-Fi 6 maillé tri-bande Amazon eero Pro 6

Internet Gigabit partout dans votre maison

Eero Pro 6 est l’Eero le plus rapide de tous les temps et n’aura aucun mal à créer un maillage capable de fournir des vitesses gigabit dans toute votre maison.

Toujours rapide

Eero Pro

Le Wi-Fi tri-bande 5 est suffisant pour la plupart des gens

Eero Pro est plus que suffisamment rapide pour la plupart des gens, et à moins que vous n’ayez une connexion supérieure à 550 Mbps, il ne devrait avoir aucun problème à fournir les vitesses Internet complètes des utilisateurs.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Assistant Google dans la cuisine

Les meilleurs produits de cuisine que vous pouvez contrôler vocalement à l’aide de Google Assistant

La commande vocale est répandue dans la maison de nos jours, et un endroit où elle est vraiment pratique est la cuisine. Imaginez rouler de la pâte, hacher des légumes ou entretenir plusieurs casseroles et poêles sur la cuisinière tout en étant capable de contrôler la lecture d’une recette vidéo, d’ajuster des chansons sur votre liste de lecture ou de découvrir combien de grammes il y a dans une once – le tout sans avoir lever le petit doigt. Très soigné,…