Effectif et rotation des Minnesota Timberwolves saison 2021/2022

La patience peut s’épuiser très vite et l’assaut contre l’élite d’un groupe aussi talentueux et immature ne peut plus être retardé – jusqu’à maintenant. Loups des bois du Minnesota fonde et refonde des projets sportifs intéressants depuis des années, en essayant de s’entourer de la meilleure façon possible Villes de Karl-Anthony, votre gros pari. Cependant, le centre dominicain semble avoir perdu ce feu compétitif qu’il a affiché lors de son atterrissage en championnat, affecté par le manque d’aspirations compétitives de son équipe année après année. Le bon niveau de Anthony Edwards et la capacité de D’Angelo Russell Déséquilibrer en attaque devrait être des arguments très valables pour que Minneapolis se batte pour les séries éliminatoires cette année, même s’ils devront s’améliorer en défense.

En ce sens, l’arrivée de prince Taureau, un grand attaquant qui peut changer de défense contre presque n’importe quel type d’adversaire et qui devrait fournir l’énergie nécessaire à toute l’équipe pour augmenter ses performances à cet égard. Dans le même ordre d’idées, la signature de Patrick Beverley, avec laquelle il est destiné à fournir au groupe expérience, griffe compétitive et mortier défensif. La présence de ce Bad Boy peut être déterminante pour les jeunes pour élever leur niveau d’exigence et l’équipe est bien meilleure. Du banc ils continueront à avoir comme grand rempart Malik Beasley, tandis que Josh okogie il se présente comme un joueur clé du banc.

Karl-Anthony Towns, seul joueur interne de référence

A ce stade, force est de constater que la grande faiblesse de l’équipe est le manque de joueurs fiables pour pouvoir alterner avec Towns au poteau intérieur. On espère que Jarred Vanderbilt et Jake Layman augmenteront leurs prestations et pourront effectuer le travail de 4 avec solvabilité, mais il ne serait pas surprenant que Loups des bois du Minnesota Il choisira de jouer la majorité des minutes importantes avec quatre petits joueurs entourant le centre dominicain, qui devra redoubler d’efforts pour être important dans la peinture, tant en défense qu’en attaque. De cela dépendra, dans une large mesure, la possibilité que leur jeune Big 3 les amène à se battre avec solvabilité pour jouer les séries éliminatoires.