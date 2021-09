Effectif et rotation Indiana Pacers saison 2022

Le temps des excuses, des tendances à reconstruire et à peaufiner un projet et à reporter ce qui ne peut l’être est révolu. Indiana Pacers Ils doivent se battre pour plus que leur présence dans les séries éliminatoires de la saison 2021/22 et pour cela, ils auront l’une des équipes les plus complètes et les plus excitantes de toute la ligue. Le changement de banc peut entraîner des modifications importantes dans le schéma de jeu, avec un Rick Carlisle qui arrive dans le besoin de justification après son renvoi des Mavs. L’entraîneur a trouvé une direction prête à tout donner pour tout, renouvelant à grands frais les joueurs secondaires et retenant tous les talents possibles pour l’assaut de la gloire.

Le grand débat à Indianapolis était de savoir s’il fallait garder ce double poste intérieur avec Domantas Sabonis et Myles Turner, dans une ligue où la petite balle prévaut et où deux centres purs semblent peu complémentaires. Cependant, la capacité de Turner à intimider et la puissance offensive du Lituanien ont confié à Carlisle la responsabilité de gérer son ego et de fournir des minutes et de l’espace sur le terrain aux deux. La meilleure nouvelle qu’ils ont trouvée a été de renouveler TJ McConnell, un meneur remplaçant qui a brillé l’an dernier et qui donne un caractère très compétitif à une équipe dans le besoin qui n’a pas autant de blessures que la saison dernière. Torrey craig a été l’autre signature, afin de compenser le départ de Dough McDermott. Une mention spéciale mérite sa grande performance dans le Draft :

Pertes: Aaron Holiday et Dough McDermott

Transferts : Torrey Craig, Isaiah Jackson et Chris Duarte

Dans ce contexte, le grand objectif est de pouvoir allier le talent de Warren et Levert, deux joueurs très sanctionnés par les blessures et appelés à être déséquilibrés depuis le périmètre. Lamb and Holiday ouvrira le terrain afin de donner de l’espace et des marges de manœuvre à un Sabonis qui doit continuer à évoluer en tant que star principale de l’équipe. Il y a d’énormes attentes pour ce que la recrue Duarte peut apporter à la table, qui profitera de nombreuses minutes sur un périmètre où Craig pourrait jouer un rôle déterminant en tant que spécialiste défensif. De nombreux doutes subsistent autour de Goga Bitadze, un substitut incohérent dans la peinture, bien que s’ils ne jouent qu’avec un gros, ils ne devraient pas avoir à trop l’utiliser.

Bases : Malcolm Brogdon, TJ McConnell, Edmond Summer

Escortes : Caris LeVert, Jeremy Lamb, Chris Duarte et Duane Washington Jr

Avant-toit : TJ Warren, Torrey Craig, Justin Holiday

Puissance en avant : Kelan Martin, Isaiah Jackson et Oshae Brisshet

Pivots : Domantas Sabonis, Myles Turner et Goga Bitadze