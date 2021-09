Effectif et rotation San Antonio Spurs saison NBA 2021/22

Le déclin d’un projet ancré dans la gloire a été progressif, mais cette saison marque la fin définitive de toute aspiration. Avec ce panorama il fait face San Antonio Spurs la nouvelle saison dans laquelle Gregg Popovich ne voulait pas abandonner le navire lorsqu’il coulait, mais plutôt essayer de le renflouer avec un mélange complexe de trouvaille entre expérience et illusion. Le célèbre coach souhaite continuer à contribuer positivement à une franchise qui semble en reconstruction et souhaite développer intensément les jeunes talents, tels qu’ils sont. Dejounte Murray, Derrick White et Keldon Johnson. Le problème, c’est qu’aucun d’eux ne semble appelé à être une star de la NBA Ils n’ont pas non plus de vétérans qui peuvent les encadrer et accroître la compétitivité de l’équipe.

Les départs de l’équipe de Rudy Gay, Patty Mills et DeMar DeRozan, qui constituaient le noyau dur d’une équipe appelée à se battre pour entrer dans les séries éliminatoires, ont laissé l’équipe très au dépourvu, dont les solutions de la direction n’ont pas été écrasantes. La nouvelle la plus encourageante est le retour de Bryn Forbes et la signature du tireur Doug McDermott, mais ni Al-Farouq Aminu ni Thaddeus Young ne semblent trop importants. Une mention spéciale mérite la signature de Zach Collins, qui a eu besoin de minutes et de confiance pour retrouver ce niveau de jeu stellaire dont il a fait preuve ces dernières années.

Pertes: Rudy Gay, Patty Mills, DeMar DeRozan, Trey Liles et Gorgui Dieng

Transferts : Bryn Forbes, Zach Collins, Jock Landale, Al-Farouq Aminu, Doug McDermott, Josuah Primo et Joe Wieskamp.

Depuis le repêchage, ils ne semblent pas non plus avoir trouvé de bonnes solutions à leurs problèmes, le résultat est donc une équipe qui semble vouée à subir de nombreuses défaites et à se déconnecter bientôt de la compétition. Seul un bon départ et l’expérience de Popovich pourraient les mettre dans une lutte pour le play-in, même si cela dépendra beaucoup de la capacité de Murray et Johnson à assumer le leadership. L’énième miracle de Pops pourrait venir avec Landale, un joueur australien qui a été important en Europe et qui sous la baguette du professeur aspire à devenir un joueur pertinent.

Effectif et rotation des San Antonio Spurs lors de la saison 2021/22

Bases : Dejounte Murray, Looney Walker IV et Tre Jones

Escortes : Derrick White, Keldon Johnson, Bryn Forbes

Avant-toit : Doug McDermott, Devin Vassell, Joshua Primo et Al-Farouq Aminu

Power-Forwards : Zach Collins, Jock Landale, Thaddeus Young

Pivots : Jakob Poeltl, Drew Eubanks et Luka Samanic