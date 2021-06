Effectuez des paiements sans contact sûrs et sécurisés avec la carte SBI

Utilisez la carte de crédit SBI sans contact, SBI Card Pay ou Scan to Pay pour effectuer des paiements plus rapides et sécurisés.

À l’ère de la distanciation sociale, lorsque la sécurité est une préoccupation primordiale, les gens font tout leur possible pour éviter les contacts physiques, en particulier dans les espaces publics. Qu’il s’agisse de payer l’épicerie, les médicaments ou la livraison de nourriture, les gens adoptent des méthodes de paiement sans contact. Et l’un de ces leaders de l’industrie fournissant plusieurs solutions de paiement sans contact est la carte SBI.

SBI Card avec ses solutions SBI Card Pay, Scan to Pay et Contactless SBI Credit Card permet aux gens d’effectuer des paiements sans contact sûrs et sécurisés en appuyant simplement sur leur carte ou leur téléphone portable.

Regardons en détail ces 3 offres de paiement sans contact par SBI Card :

Carte de crédit sans contact

Pour les paiements jusqu’à Rs. 5 000 clients peuvent simplement utiliser leur carte de crédit SBI pour une transaction transparente, sans avoir besoin d’entrer leur code PIN à 4 chiffres. Il n’est pas nécessaire de glisser la carte ou de toucher la machine de point de vente sans contact/NFC lorsque vous utilisez des cartes de crédit SBI sans contact.

Cependant, toute transaction supérieure à Rs. 5,000 nécessite que le titulaire de la carte entre le code PIN de la carte.

Paiement par carte SBI

Avec SBI Card Pay, vous n’avez même plus besoin de transporter physiquement votre carte. Votre téléphone Android est suffisant pour faire le travail, pour toute transaction jusqu’à Rs. 5 000. Vous pouvez effectuer des paiements rapides et sécurisés en appuyant simplement sur votre smartphone Android compatible NFC sur une machine de point de vente compatible NFC, sans avoir besoin d’entrer un code PIN.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur SBI Card Pay :

Scannez pour payer



La fonction Scan to Pay de votre application mobile SBI Card offre une solution de paiement pratique et sécurisée basée sur QR. Pour effectuer un paiement à l’aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR à l’aide de la fonction Scan to Pay chez n’importe quel commerçant en ligne/au détail qui affiche le logo QR de Bharat, authentifiez-vous auprès d’OTP et effectuez le paiement.

Un paiement sans contact, rendu possible par la carte SBI, garantit qu’une transaction est instantanée, pratique et surtout, n’implique de toucher aucune surface. On peut simplement appuyer pour effectuer un paiement sans contact, utiliser la fonction SBI Card Pay sur son téléphone Android ou simplement Scan to Pay. Les clients peuvent également être sûrs que chaque transaction est cryptée pour protéger les informations de la carte, tout en étant authentifiées pour un paiement réussi.

SBI Card est le deuxième émetteur de cartes de crédit en Inde, avec plus de 11 millions de clients. SBI Card propose un vaste portefeuille de cartes de crédit aux titulaires de cartes individuelles et aux entreprises clientes, qui comprend le style de vie, les récompenses, les voyages et le carburant, les achats, les cartes de partenariat bancaire et les cartes d’entreprise.

Vous voulez passer au sans contact et rester en sécurité ? Lire ici ?et tout savoir sur les cartes SBI.

L’article ci-dessus est sponsorisé par SBI Cards.

