Effectuez maintenant des paiements récurrents à domicile, grâce à Gramin Dak Sevaks et au personnel postal

India Post Payments Bank (IPPB) et NPCI Bharat BillPay, la filiale en propriété exclusive de National Payments Corporation of India, ont annoncé vendredi 10 décembre 2021 faciliter les paiements de factures assistés en espèces partout dans le pays à la porte des clients via le Bharat Plateforme BillPay. Dans un communiqué, IPPB a déclaré que la plate-forme permettra également à tous les clients non IPPB de payer des factures pour divers services publics et autres services récurrents.

Avec l’aide de la nouvelle installation, les clients pourront facilement payer leurs factures récurrentes non seulement dans le confort de leur foyer, mais également en se rendant au bureau de poste le plus proche. IPPB a déclaré avoir également réorganisé sa plate-forme de paiement de factures et que désormais plus de 20 000 émetteurs de factures utilisant le système de paiement de factures Bharat seront disponibles pour les clients de diverses banques et IPPB.

Commentant la nouvelle fonctionnalité, J. Venkatramu, directeur général et PDG d’IPPB, a déclaré dans le communiqué : « Avec cette collaboration, NPCI Bharat BillPay Ltd. Gramin Dak Sevaks et personnel postal. Tirant parti du réseau du dernier kilomètre du ministère des Postes et de la plate-forme bancaire numérique axée sur la technologie de l’IPPB, Bharat BillPay offre un écosystème à guichet unique pour le paiement de toutes les factures offrant un service de paiement de factures interopérable et accessible à tout moment et en tout lieu à tous les clients à travers l’Inde avec certitude, fiabilité et sécurité des transactions.

Nouvelles fonctionnalités clés

Payez toutes les factures récurrentes en mode espèces

Historique des transactions mis à jour avec un maximum de détails

Définir des alertes et des rappels de transaction

Expérience utilisateur à l’écran mise à jour

Soulever/suivre les plaintes en ligne pour les transactions de paiement de factures

Ajout, sélection et modification de facturiers

Activation des notifications, des alertes de répétition et des rappels

Transactions que vous pouvez effectuer

Le communiqué indique que les clients IPPB et non-IPPB pourront effectuer des transactions récurrentes telles que le postpayé mobile, la recharge D2H, les frais de scolarité et d’autres services publics en utilisant le service bancaire mobile de la banque. Ils pourront également voir l’historique des transactions mis à jour, définir des alertes et des rappels de transaction, et soulever/suivre les plaintes en ligne pour les transactions Bharat BillPay à l’aide de la plate-forme bancaire numérique IPPB.

Noopur Chaturvedi, PDG de NPCI Bharat BillPay Ltd., a déclaré : « Nous pensons que cette alliance transformera le segment des paiements de factures, car les clients sont désormais autorisés à payer leurs factures à leur convenance, que ce soit en s’asseyant chez eux auprès de notre facteur de confiance ou visiter le bureau de poste le plus proche.

