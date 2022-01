Effet 2022 : Microsoft Exchange cesse de recevoir et d’envoyer des e-mails | La technologie

Si votre compte professionnel n’a pas reçu d’e-mails au cours des derniers jours, c’est probablement à cause de l’erreur de changement d’année affectant Microsoft Exchange.

Le début de l’année semble que tout le monde n’a pas été assis de la même manière, en fait, il est probable que la gueule de bois émotionnelle soit toujours présente dans le corps de nombreuses personnes. Et, c’est que, la chose la plus logique est de penser qu’à l’heure actuelle, les systèmes sont tellement avancés et automatisés que changer une unité numérique ne signifiera rien.

La réalité est que tout ne fonctionne pas toujours comme il se doit et l’exemple clair est ce qui est arrivé à Microsoft Exchange lorsque l’année change. D’une manière générale et très simplifiée, tout compte qui utilise Microsoft Exchange n’a pas reçu d’e-mails au cours de ces jours en raison d’une erreur causée par le changement de date.

Microsoft a déjà reconnu le bogue et travaille à sa résolution. Sur un plan plus technique, le filtre anti-spam et anti-malware de Microsoft Exchange n’a pas pu traiter le changement de date, ce qui a causé une quantité extrême d’e-mails restent en attente sur les serveurs de Microsoft.

Allez, les boîtes de réception ont été vides tous ces jours. Les utilisateurs de Reddit ont été les premiers à remarquer le problème, bien qu’il ait rapidement été repris sur Twitter, et Joseph Roosen, chercheur en cybersécurité et administrateur de Microsoft Exchange, a expliqué le problème plus en détail.

#Microsoft et #Exchange à partir de 2022 avec un à partir de 00 : 00UTC avec gel du transport de tous les e-mails qui y transitent sur site en raison de l’échec de la conversion de la nouvelle date … 🤦‍♂️. La solution consiste à désactiver temporairement l’analyse antimalware via Disable-Antimalwarescanning.ps1. 1 / x https://t.co/grYeBW1Ygh – Joseph Roosen (@JRoosen) 1er janvier 2022

Le filtre ou moteur antispam et antimalware utilisé par Microsoft Exchange dans ses versions 2016 et 2019 est FIP-FS, ce filtre étant incapable de comprendre la date des nouveaux emails. Bien que l’erreur ait été reconnue par Microsoft, il n’y a toujours pas de solution globale de la part de la société qui a créé Windows.

Dans les forums de la communauté Microsoft, une solution manuelle a été proposée que les utilisateurs doivent exécuter pour que les e-mails commencent à atteindre leurs boîtes de réception. Cette solution oblige à désactiver le moteur FIP-FS, ouvrant ainsi la possibilité de recevoir des spams et des emails malveillants.

Pour désactiver ce moteur, il vous suffira de entrez les lignes de commande suivantes dans Exchange Server PowerShell: « Set-MalwareFilteringServer -Identity -BypassFiltering $ true » et « Restart-Service MSExchangeTransport ». Ils doivent être saisis sans guillemets et l’un en dessous de l’autre.

Après avoir écrit ces deux commentaires le service Microsoft Exchange va redémarrer et les e-mails devraient recommencer à arriver. Il faudra être attentif au moment où Microsoft lancera une solution définitive et automatique, sans l’obliger à désactiver le moteur antispam et antimalware.