Effet Biden: les prix du pétrole augmentent à nouveau après que l’OPEP a snobé Biden

Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté vendredi après que les producteurs étrangers ont ignoré les demandes répétées de l’administration Biden d’augmenter la production et de résoudre les pénuries mondiales.

Le pétrole brut américain a dépassé les 80 dollars le baril tandis que l’indice étranger principal a franchi 81 dollars le baril, tous deux en hausse de plus de 1,5% par rapport à la veille, vendredi matin, selon les dernières données. Le cartel du Moyen-Orient Organisation des pays exportateurs de pétrole et son homologue russe, collectivement connus sous le nom d’OPEP +, ont réprimandé l’administration Biden jeudi et ont choisi de ne pas modifier les plans annoncés précédemment.

« Si vous regardez, vous savez, les prix du gaz et les prix du pétrole, c’est une conséquence, jusqu’à présent, du refus de la Russie ou des pays de l’OPEP de pomper plus de pétrole », a déclaré le président Joe Biden aux journalistes. Mardi.

Biden et de hauts responsables de la Maison Blanche ont demandé à l’OPEP et à la Russie plus de pétrole et de gaz à plusieurs reprises depuis août alors que les prix de l’énergie ont monté en flèche. Mais l’administration a également pris des mesures pour augmenter les obstacles pour les producteurs américains d’augmenter la production nationale.

L’analyste principal de l’énergie à Wall Street, Edward Moya, a déclaré que l’OPEP + avait eu une réunion « facile et rapide » jeudi, même en tenant compte des demandes répétées de Biden, a rapporté ..

« A aucun moment, l’OPEP+ n’a envisagé de changer sa stratégie de production, ce qui était tout à fait le message qu’elle avait », a déclaré Moya à ..

Les législateurs républicains ont intensifié leurs attaques contre les politiques énergétiques du président, affirmant que sa décision de paralyser les sociétés pétrolières et gazières américaines a un impact négatif sur les consommateurs américains.

« Il n’y a rien qui devient plus cher que l’essence aujourd’hui », a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy lors d’une récente table ronde à Capitol Hill. « Et ce n’est pas forcément le cas. Quand l’essence devient plus chère, les gens que ça fait vraiment mal sont ceux qui ont moins de chance. »

Vendredi, près de 20 sénateurs républicains ont écrit à Biden, l’exhortant à prendre des mesures immédiates pour alléger le fardeau des Américains qui paient plus à la pompe. Un groupe distinct de sénateurs du GOP a publié mercredi un plan d’action global pour le climat contrer le climat démocrate et donner la priorité à l’indépendance énergétique des États-Unis.

