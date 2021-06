Effet Clubhouse : Twitter teste une section dédiée à l’application Spaces in iOS

Spaces a été ajouté à Twitter en concurrence directe avec Clubhouse après que la popularité de ce dernier a augmenté.

Espaces Twitter : Twitter indique de plus en plus son engagement à développer sa nouvelle fonctionnalité « Spaces », et maintenant, il a décidé de refléter cet engagement dans son application mobile. Le site de microblogging a intégré une section dédiée aux espaces dans son application mobile Twitter, qui ressemble à la mise en page de son concurrent Clubhouse. Cette section est en cours de test dans la nouvelle version de l’application iOS, et la section Espaces dédiée est accessible à l’aide de l’icône placée entre les onglets explorer et notification en bas de l’écran.

Lire aussi | Twitter confirme le prix du service d’abonnement Twitter Blue en Inde “pas encore déterminé”

La fonctionnalité est en cours de test depuis un certain temps, et maintenant, Twitter a officiellement annoncé qu’il testait cette fonctionnalité dans un tweet publié plus tôt vendredi. Selon les rapports, à l’heure actuelle, seules 500 personnes environ sont impliquées dans les tests, qui avaient également été parmi les bêta-testeurs de la fonctionnalité en premier lieu.

Des rapports ont également indiqué qu’à l’heure actuelle, cette version de la fonctionnalité offre plus de détails sur l’espace, comme le nom de l’hôte et les participants qu’un utilisateur connaît dans chaque carte.

Cependant, il semble que dans un certain temps, cette fonctionnalité serait étendue pour aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux espaces, car une version qui avait été présentée en avant-première par le directeur financier Ned Segal le mois dernier avait également montré une sous-section marquée comme « hors de votre réseau ».

Il semble que Twitter essaie d’apporter des fonctionnalités qui rendraient ses espaces beaucoup plus semblables à Clubhouse, qui est une plate-forme de médias sociaux audio sur invitation uniquement utilisée par les principaux leaders de l’industrie technologique comme Elon Musk et Mark Zuckerberg. Spaces a été ajouté à Twitter en concurrence directe avec Clubhouse après que la popularité de ce dernier a augmenté. L’ajout d’un onglet spécial pour les espaces est révélateur de l’importance de cette fonctionnalité pour Twitter.

Cependant, alors que Clubhouse ne propose que des chats audio comme fonctionnalité principale, Twitter vise à fournir plusieurs formes de communication. Il avait donc également besoin de cette fonctionnalité pour simplifier l’application. À l’heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent trouver des espaces que parmi les flottes qui s’affichent en haut de la page, ce qui signifie que l’ajout d’une section distincte faciliterait la navigation des utilisateurs dans l’application.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.