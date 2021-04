Effet Covid-19 sur l’immobilier: avec l’option Work From Home, les maisons de vacances à proximité des grandes villes deviennent populaires

Les emplacements périphériques sont le point central de l’achat d’une résidence secondaire en raison de son énorme potentiel de croissance et de la possibilité d’une appréciation du capital de 8 à 10% au cours des quatre à cinq prochaines années.

Covid a donné une nouvelle vie au marché autrement plat des maisons de vacances en Inde alors qu’un nombre croissant de NRI, de HNI et de professionnels à revenu élevé explorent des stations de luxe à distance de route des métros et des destinations de vacances à proximité telles que Lonawala, Panchkula, Alibaug , Panjim, Karjat, Kasauli, Shimla et Dehradun, entre autres. Les analystes estiment que Covid a laissé une profonde impression sur les propriétaires aisés des métros, qui examinent leurs options d’investissement dans des maisons de vacances dans les petites villes pour y vivre et y travailler pendant de longues durées, sans compromettre leur travail ou leur vie de famille.

Le directeur du marketing de DLF, Karan Kumar, attribue la demande de maisons de vacances alimentée par les HNI, les NRI et les professionnels de l’entreprise C-suite. Surtout en ce qui concerne les NRI, l’incertitude économique au milieu de Covid a aidé l’immobilier à émerger comme un actif d’investissement résilient dans un contexte de rendements décroissants des fonds communs de placement et du marché boursier. « Alors que Dehradun, Kasauli et Shimla ont toujours été populaires pour les escapades rapides de Delhi NCR, les villes proches de ces séjours sur les collines ont également reçu un coup de pouce majeur, par exemple New Chandigarh, Panchkula, etc. », a-t-il ajouté.

Ashish R Puravankara, directeur général de Puravankara, basé à Bangalore, convient que Covid a modifié le comportement et la perception des gens. «Que ce soit des collines près de Delhi, Lonavala près de Mumbai ou Goa. Ces stations de montagne et destinations côtières ont connu une augmentation de la demande de logements. Alors que les marchés sont revenus à l’action, il y a eu une augmentation du nombre de clients cherchant à acheter une résidence secondaire pour les vacances et les escapades de fin de semaine. Chez Puravankara, nous l’avons vu avec notre projet de chapiteau à Goa, Adora De Goa. Au cours des six à huit derniers mois, nous avons vendu près de 100 unités », a-t-il noté.

Le développeur de boutiques Silverglades, qui a des projets de luxe près de Gurgaon et Kasauli, a déclaré que les maisons de vacances sont là pour rester. «Notre projet Kasauli est un projet de luxe exclusif avec 40 unités. Nous avons eu des demandes de renseignements pour 20 à 30 unités et en avons vendu 12. Le prix est compris entre 2 et 5 crores de roupies », a déclaré le PDG de Silverglades, Anubhav Jain. Dans le complexe de golf de la société Tarudhan Valley (Manesar), qui propose des fermes et des villas, la société a vendu deux fermes et trois villas. «Des États comme Goa, Himachal Pradesh et Uttarakhand sont de plus en plus préférés pour les foyers», a expliqué Jain.

Soulignant les tendances dans les maisons de vacances, le vice-président d’Anarock Property Consultants, Santhosh Kumar, a déclaré que beaucoup préféraient acheter de telles propriétés à distance de conduite de leur unité principale afin que les restrictions de voyage (inter-États) ne jouent pas un rôle dans le trouble-fête. «Beaucoup préfèrent maintenant un environnement vert et salubre avec de grands espaces ouverts, un poste de travail dédié, un espace plus grand pour répondre aux besoins de la famille et une connectivité Wi-Fi, entre autres», a-t-il ajouté.

Le co-fondateur et directeur de Square Yards (activité NRI), Anupam Rastogi, a déclaré que les maisons prêtes à emménager et presque finies figuraient sur la liste de souhaits, les transactions se concluant en seulement 35 à 40 jours, ce qui prenait auparavant quatre à six mois. «Les développeurs sont devenus plus rationnels dans leur tarification pour contenir cette demande et augmenter les flux de trésorerie. Les emplacements périphériques sont le point central de l’achat d’une résidence secondaire en raison de son énorme potentiel de croissance et de la possibilité d’une appréciation du capital de 8 à 10% au cours des quatre à cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

Kumar de DLF ajoute qu’avec des prix compétitifs offerts par les promoteurs et des taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers, les non-métros sont devenus un choix d’investissement privilégié pour les acheteurs de résidences secondaires. Cela attire progressivement même la classe moyenne supérieure qui aime les voyages, qui profitait auparavant des vacances annuelles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.