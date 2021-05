Effet Covid-19 sur l’immobilier: le changement de scénario des fermes car les riches préfèrent les espaces verts ouverts

Ce nombre est susceptible de continuer à augmenter car le pipeline de la demande est très sain, a-t-il noté, ajoutant: «Ces 20% pourraient devenir 25 à 30% au cours des 6 à 8 prochains mois, car les gens opteront pour des espaces autonomes plus grands avec plus d’aire de jeux, zone de bureau, etc. »

Covid a considérablement modifié les préférences des gens concernant la dette d’une maison, en particulier parmi les HNI et les ultra HNI. Alors que la pandémie fait rage, ces acheteurs aux poches profondes préfèrent posséder des propriétés autonomes en dehors des métros avec beaucoup d’espaces verts, en particulier des fermes.

La demande a plus que doublé au cours des 12 à 18 derniers mois, les prix de ces propriétés augmentant progressivement, en particulier sur le plus grand marché de fermes de luxe du pays, Delhi NCR. Ici, les prix se sont appréciés de 20 à 25% sur une base annuelle.

«Environ 20% de nos transactions à Delhi NCR depuis mars 2020 sont des fermes, le reste étant des maisons du centre-ville – appartements, bungalows et planchers de constructeur. Avant Covid, environ 92 à 93% étaient allés à des maisons du centre-ville, tandis que les autres étaient des fermes », a déclaré Amit Goyal, PDG d’Inde Sotheby’s International Realty (SIR) à FE.

Ce nombre est susceptible de continuer à augmenter car le pipeline de la demande est très sain, a-t-il noté, ajoutant: «Ces 20% pourraient devenir 25 à 30% au cours des 6 à 8 prochains mois, car les gens opteront pour des espaces autonomes plus grands avec plus d’aire de jeux, zone de bureau, etc. »

Le prix des fermes à Delhi a augmenté de 20 à 25% en glissement annuel comme en mars 2021 avec une demande en hausse dans la plupart des bonnes localités, en particulier DLF Chattarpur, Westend Greens, Radhey Mohan Drive, MG Road, Sultanpur, Vasant Kunj, région de Satbari, etc. Dit Goyal. Les autres zones de croissance sont Bijwasan et Kapashera, près de l’aéroport de Delhi. En outre, Noida a également assisté à des transactions au cours des dernières années, a-t-il ajouté.

À Mumbai, les fermes sont en grande partie autour de Lonavala et d’Alibaug. La capitale financière du pays est davantage dans les appartements que dans les maisons indépendantes, a déclaré Goyal, ajoutant: «Le bureau de Mumbai a également été témoin d’une tendance comme celle de Delhi. Les Mumbaikars sont plus enclins à déménager entre 40 et 60 minutes, à s’installer dans des maisons plus grandes et à y passer plus de temps ».

Cependant, les fermes de luxe sont en grande partie un phénomène basé à Delhi et ne constituent pas un choix préféré dans des villes comme Bangalore et Kolkata, a-t-il souligné.

Bien que la demande soit à la hausse, il existe une grande dissuasion sous la forme de zones bâties sanctionnées, a déclaré Goyal. «Selon la politique actuelle, il y a très peu de choses que l’on puisse construire dans les fermes. Il doit être d’au moins 2,5 acres et au-dessus de la parcelle de terrain. Sur cette pièce, on est autorisé à construire 4500 pieds carrés incluant le sous-sol. La plupart des clients trouvent cela comme un facteur décisif. Généralement, une famille demande un espace de 7 000 à 8 000 pieds carrés. Cela éloigne la demande », a-t-il ajouté.

Cependant, avec le projet de politique de zone de développement vert (GDA) du DDA, cette question sera abordée avec un assouplissement des normes de rapport de surface de plancher (FAR), ce qui encouragera de nombreux acheteurs.

Un autre est qu’aujourd’hui, beaucoup de gens optent pour des fermes d’un acre. Cependant, très peu ont l’approbation de la régularisation, ce qui n’est pas là autrement pour les parcelles de moins de 2,5 acres, explique-t-il.

«Donc, si cette superficie diminue, plus de gens peuvent se permettre des fermes. Dans un tel scénario, la fourchette de prix descendrait entre 15 et 30 crore Rs. Cela ouvrira ce segment aux riches milléniaux, aux cadres supérieurs, etc. », a souligné Goyal. À titre de comparaison, une parcelle de 2,5 acres se vend n’importe où entre Rs 50-75 crore à Delhi NCR en fonction de la région.

